Detetada nova estirpe do coronavírus na Bretanha. Alguns países em alerta devido às novas variantes

A Europa é a região do mundo com mais vítimas mortais por covid-19. Desde o inicio da pandemia, morreram mais de 900 mil pessoas. O Reino Unido, Itália e Rússia são os países que registam mais mortes.

Foi detetada uma nova variante do SARS-COV-2 na região francesa da Bretanha. Está a provocar ainda mais preocupação porque não é detetada pelos testes mais comuns.

Enquanto a nova estirpe está a ser estudada para averiguar se é mais grave e mais infecciosa, todos os centros de rastreio em França receberam indicações para que os testes tenham em conta a nova variante. O país assiste a um aumento de casos de covid-19, sobretudo na região de Paris, que já obrigou à transferência de doentes para outros hospitais. Já Espanha está a diminuir o número de contágios.

Na Alemanha, o número de infeções acelerou nos últimos dias e o Instituto Robert Koch, que monitoriza a pandemia, alerta que em abril se possa chegar aos 200 casos por 100 mil habitantes, o que levaria a acionar o travão de emergência num país que vive um desconfinamento gradual.

As férias da Páscoa são uma preocupação. Com a saída das Ilhas Baleares, em Espanha, da lista de risco e o fim da quarentena obrigatória no regresso à Alemanha, houve um aumento de reservas para Maiorca, um dos destinos preferidos dos alemães.

Na Hungria, foram confirmados quase cinco mil casos e morreram 143 pessoas, a maioria idosos, nas últimas 24 horas. As autoridades temem um aumento de infeções nas próximas semanas, devido às novas variantes.

Veja também: