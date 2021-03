Portugal com mais 10 mortes e 256 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 10 mortes e 256 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.694 mortes e 814.513 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 36.031 casos, menos 2.125 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 996 doentes, mais 20 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 231 doentes, menos 11.

Os dados indicam ainda que mais 3.158 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 759.417 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 16.715 contactos, menos 500 relativamente ao dia anterior.

Primeiro-ministro avisa que desconfinar a conta-gotas "não é sinónimo de sair e fazer tudo"

O primeiro-ministro salientou que o início da primeira fase do desconfinamento, esta segunda-feira, não é sinónimo de sair e fazer tudo, advertindo que a pandemia ainda é grave e que na Páscoa mantém-se o dever geral de recolhimento.

Estes avisos sobre a situação sanitária do país foram transmitidos por António Costa numa mensagem que publicou na sua conta pessoal na rede social Twitter.

"Entramos hoje na primeira fase do desconfinamento que tem de ser muito prudente, gradual e a conta-gotas. E conta-gotas não é sinónimo de sair e fazer tudo o que gostaríamos de fazer como se não atravessássemos ainda uma grave pandemia", assinalou.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro observou depois que, em matéria de contenção da covid-19, "esta é uma fase bastante exigente".

"Recordo que até à Páscoa, inclusive, mantém-se o dever geral de confinamento. Não podemos correr riscos e deitar tudo a perder. A vida e a saúde estão em primeiro lugar", acrescentou.

Alunos começam a regresso à escola no primeiro dia de desconfinamento

Cerca de 50 dias depois da suspensão das atividades presenciais, os alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo regressam esta segunda-feira às escolas, no primeiro dia do plano de desconfinamento para controlar a covid-19.

Esta segunda-feira, dia 15 de março, também reabrem as creches e as atividades de tempos livres (ATL) destinadas às crianças até ao primeiro ciclo, enquanto as escolas do segundo e terceiro ciclos voltam a abrir as portas a 5 de abril, ficando para 19 de abril o regresso às aulas presenciais dos alunos do ensino secundário e das universidades.

No final de janeiro, o Governo decidiu suspender as aulas presenciais no continente e os alunos tiveram, durante duas semanas, uma pausa letiva, regressando, a 8 de fevereiro, o ensino à distância.

