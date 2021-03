Portugal com mais 30 mortes e 847 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 30 mortes e 847 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.595 mortes e 811.306 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 60.493 casos, menos 1.055 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela também que estão internados 1.278 doentes, menos 125 face a ontem. Nos cuidados intensivos estão internados 312 doentes, menos 30.

Os dados desta terça-feira revelam ainda que mais 1.872 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 734.218 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 35 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

DADOS POR REGIÃO

Das 30 mortes registadas nas últimas 24 horas, 20 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 3 na região Norte, 6 na região Centro e uma no Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 288 novas infeções, contabilizando-se até agora 307.226 casos e 6.981 mortes.

A região Norte tem hoje 147 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 327.781 casos de infeção e 5.263 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 63 casos, acumulando-se 115.711 infeções e 2.957 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 3 casos, totalizando 28.662 infeções e 959 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 4 novos casos, somando 20.254 infeções e 344 mortos.

A Madeira registou 344 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 7.866 infeções e 63 mortes devido à covid-19.

Em relação aos novos casos registados na região autónoma da Madeira, a DGS esclarece que "(...) 92% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização".

A região Autónoma dos Açores não registou novos contágios nas últimas 24 horas e foram notificados no total 3.806 casos de infeção e 28 mortos.

No que diz respeito aos dados dos Açores, o boletim "(...) reflete uma descida do número total de casos (...) por força da necessidade de transferência de três casos para as respetivas regiões de ocorrência, tendo sido notificado um caso na região no dia em análise".

O Governo recebeu esta segunda-feira, na reunião no Infarmed, sugestões de como pode ser feito o desconfinamento que pode começar já na próxima semana.

A primeira fase deve incluir a reabertura das creches, o regresso das vendas ao postigo e os transportes públicos passam a funcionar com 25 por cento da ocupação total.

Se ao fim de 14 dias o país baixar para o nível 3, com 60 casos por 100 mil habitantes, já pode reabrir os 1º e 2ª ciclos e as atividades com público, mas sem contacto.

A DGS lançou uma norma para o desconfinamento que prevê a testagem de todos os professores, funcionários e alunos da creche até ao secundário.

Os testes vão repetir-se nos concelhos com mais casos de 7 em 7 ou de 14 em 14 dias - depende da incidência de casos na região.

Quase 2,6 milhões de mortos e mais de 116 milhões de infetados no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México a Índia e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A vacina russa contra a covid-19, a Sputnik V, vai ser produzida em Itália a partir de julho, anunciou hoje a Câmara de Comércio Itália-Rússia, apesar de a Agência Europeia do Medicamento ainda não ter autorizado a sua distribuição.

"A vacina será produzida a partir de julho de 2021 nas fábricas da (farmacêutica italiana e suíça) Adienne, na Lombardia, em Caponago, perto de Monza", no norte da Itália, disse o assessor de imprensa do presidente da Câmara de Comércio, Stefano Maggi, à agência de notícias francesa AFP.

"Serão produzidas dez milhões de doses entre 01 de julho e 01 de janeiro de 2022", adiantou, sublinhando que se trata do "primeiro acordo a nível europeu para a produção no território da União Europeia (UE) da vacina Sputnik".

A Sputnik V ainda não está autorizada na União Europeia, mas na semana passada atingiu um marco importante para a sua distribuição na região, com o início do processo de análise pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

