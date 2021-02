Príncipe Filipe, marido de Isabel II, hospitalizado

O marido da rainha Isabel II, o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, de 99 anos, foi hospitalizado esta terça-feira à noite, informa o Palácio de Buckingham em comunicado.

"O internamento do Duque de Edimburgo é uma medida preventiva, sugerida pelo médico da Família Real britânica, depois do Príncipe ter sentido uma indisposição. É expectável que o Duque permaneça internado nos próximos dias, para ficar sob observação e descansar", refere a nota.

Adrian Dennis

Uma fonte da Família Real, citada pela Sky News, conta que o príncipe não tem qualquer doença ligada ao novo coronavírus.

A mesma fonte refere que o Duque de Edimburgo viajou para o hospital Rei Eduardo VII, em Londres, de carro, entrou sem necessitar de auxílio e não foi tratado como um doente urgente.

Filipe casou com Isabel em 1947 e tornou-se o consorte que mais tempo serviu na história britânica. Retirou-se das funções públicas em 2017 e raramente aparece em público.

Durante a pandemia de covid-19, tem estado a viver no Castelo de Windsor, nos arredores a oeste de Londres, acompanhado da rainha, com um grupo restrito de empregados para reduzir o risco de doença.

No início do ano foi divulgado que ambos receberam as primeiras doses da vacina contra a covid-19, juntamente com o restante grupo prioritário de maiores de 85 anos.