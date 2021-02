Portugal regista mais 127 mortes e 2.324 novos casos de covid-19

Portugal regista esta quarta-feira mais 127 mortes e 2.324 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 15.649 óbitos e 790.885 contágios pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 92.175 casos, menos 3.145 em relação a terça-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 4.137 pessoas, menos 345 que no dia anterior, e 719 em cuidados intensivos, menos 33 face a ontem.

Nos últimos dois dias saíram do internamento 695 doentes, dos quais 65 das unidades de cuidados intensivos.

O número de internamentos hoje é o mais baixo desde 11 de janeiro, quando se registavam 3.983 casos.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 114.681 contactos, menos 8.499 relativamente a ontem.

Os dados de hoje revelam ainda que mais 5.342 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 683.061 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 17 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Dados por região

Relativamente às 127 mortes registadas nas últimas 24 horas, 71 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 21 na região Centro, 22 na região Norte, 7 no Alentejo e 6 na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.224 novas infeções, contabilizando-se até agora 298.044 casos e 6.465 mortes.

A região Norte registou 482 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 322.993 casos de infeção e 5.092 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 367 casos, acumulando-se 113.061 infeções e 2.786 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 108 casos, totalizando 27.960 infeções e 905 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 101 novos casos, somando 19.573 infeções e 314 mortos.

A Madeira registou 34 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.574 infeções e 59 mortes devido à covid-19.

Nos Açores foram registados 8 novos casos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região autónoma soma 3.680 infeções e 28 mortos.

Dados por género e faixa etária

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 357.462 homens e 433.156 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 267 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.168 eram homens e 7.481 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 15.649 mortes, 10.423 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.269 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.355 tinham entre os 60 e os 69 anos.



Pais que alternem apoio aos filhos podem vir a receber 100% do salário

Os pais que apoiem alternadamente os filhos em casa podem vir a receber o salário a 100%. A proposta do Governo será apresentada esta quarta-feira aos parceiros sociais.

O jornal Público avança que o apoio inclui também alguns pais que estejam em teletrabalho e que, até agora, têm recebido apenas 66% do ordenado.

QUEM É ELEGÍVEL

São elegíveis para este alargamento as famílias monoparentais, os trabalhadores que tenham um filho dependente com deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60% ou com um filho que esteja na creche ou no ensino pré-escolar.

Isto significa que, os pais que possam estar em teletrabalho, mas cujos filhos já frequentam o 5.º ou 6.º ano continuam a não poder receber o apoio da Segurança Social.

Ao Público, fonte do Governo disse que “esta é uma medida de política pública que pretende proteger as famílias, particularmente as que se encontrem em situação de pobreza”.

A proposta é debatida na quinta-feira no Parlamento.

Pfizer e BioNTech garantem mais 200 milhões de vacinas à UE em 2021

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram esta quarta-feira terem alcançado um acordo para o fornecimento à União Europeia de 200 milhões de doses suplementares de vacinas contra a covid-19.

A Pfizer, dos Estados Unidos, e a BioNTech, da Alemanha, comunicaram que estas doses se juntam aos "300 milhões (de vacinas) inicialmente encomendadas" pela UE.

A Comissão Europeia tem ainda como prerrogativa a possibilidade de encomendar mais 100 milhões de doses de vacinas contra o SARS-CoV-2.

As duas empresas afirmam que as 200 milhões de doses devem ser fornecidas este ano, 75 milhões delas no segundo trimestre de 2021.

