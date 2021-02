Morreu a atriz Carmen Dolores

Por famashow.pt

Morreu Carmen Dolores. A atriz tinha 96 anos e faleceu esta terça-feira, dia 15 de fevereiro. O anúncio pelo encenador Jorge Silva Melo nas redes sociais que confirmou à Flash a notícia.

"É verdade, morreu a Carmen Dolores. Além de uma grande atriz, era uma grande senhora. Estou destroçado", explica o encenador ao site da revista. Carmen Dolores teve a sua estreia no teatro em 1945, na companhia Os Comediantes de Lisboa e interpretou a peça Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett. Na televisão entrou nas novelas Passerelle, A Banqueira do Povo e A Lenda da Garça.



Copenhaga, no Teatro Aberto, com encenação de João Lourenço, foi a peça com que, em 2005, se despediu dos palcos após uma carreira de 60 anos. Essa performance garantiu-lhe um Globo de Ouro de Melhor Atriz em 2004.

A Mulher do Próximo ou Balada da Praia dos Cães foram alguns dos filmes em que participou e em julho de 2018 a atriz foi distinguida “Grande Oficial da Ordem de Mérito” por Marcelo Rebelo de Sousa, depois do seu Prémio Carreira nos Prémios Sophia da Academia Portuguesa das Artes e Ciências Cinematográficas.

As seis décadas de carreira passaram também pela rádio, tanto em teatro radiofónico, como a ler poesia. A atriz era também co-fundadora da Casa do Artista.