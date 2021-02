Mais 111 mortes e 1.502 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Por SIC Notícias

Portugal regista esta terça-feira mais 111 mortes e 1.502 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 15.522 óbitos e 788.561 contágios pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 95.320 casos, menos 7.474 em relação a segunda-feira.

Foram detetadas falhas e incumprimentos às regras para evitar contágios de covid-19 no hospital pediátrico D.ª Estefânia, em Lisboa. Depois da inspeção, a administração explica que o edifício não está estruturalmente preparado para enfrentar uma pandemia desta dimensão.

A queixa partiu de uma enfermeira do hospital. A profissional de uma das mais importantes unidades de saúde pediátrica nacional enviou, em maio passado, um e-mail com as situações que não lhe pareceriam conformes.

O Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos diz que as notícias sobre a descida dos números da pandemia covid-19 são apenas uma oportunidade para planear o futuro não cometendo erros do passado.

O desconfinamento, por exemplo, não pode ser total e as medidas restritivas têm de ser tomadas por regiões e não por concelhos.

Numa altura em que os números estão a diminuir, os hospitais ainda não podem aliviar a pressão.

O coordenador do Serviço de Pneumologia de Cascais diz que devia ter havido mais preparação para lidar com a terceira vaga.

Com o país a deixar lentamente a pior fase da pandemia, os especialistas consideram que a fadiga de uma terceira vaga tem de ser combatida com respostas e uma comunicação mais eficaz.

Uma nova variante do novo coronavírus com mutações foi detetada no Reino Unido e outros 9 países, revela o jornal The Guardian.

A variante B1525 consta do relatório de investigadores da Universidade de Edimburgo que a detetaram durante a sequenciação do genoma do vírus em 10 países, incluindo Dinamarca, EUA e Austrália. Até ao momento encontraram 32 casos no Reino Unido. As primeiras sequenciações datavam de dezembro e surgiram no Reino Unido e na Nigéria.

Os cientistas dizem que a variante tem semelhanças no seu código genético com a variante de Kent, a variante B117, e contém uma série de mutações que os preocupa, incluindo a mutação E484K da proteína spike - uma proteína na parte exterior do vírus que tem um papel importante em ajudar o vírus a entrar nas células.

Esta mutação E484K está presente nas variantes que surgiram na África do Sul e no Brasil e acredita-se que ajude o vírus a evitar anticorpos neutralizantes.

As novas variantes que estão a circular preocupam as autoridades de saúde que avisam os países que, apesar da vacinação, aliviar as medidas de confinamento pode comprometer os esforços.

Em Portugal, o Instituto Ricardo Jorge ainda não detetou a chamada variante brasileira. Mas há quatro casos da sul-africana, confirmados na SIC pelo investigador João Paulo Gomes. A variante sul-africana é que tem revelado maior resistência aos anticorpos.

Mais de 2,4 milhões de mortos e mais de 108,7 milhões de infeções no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

