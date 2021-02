Novo calendário escolar: o que muda e as datas que deve fixar

O novo calendário escolar foi publicado esta sexta-feira. Os exames nacionais vão ser adiados por causa da pausa letiva de 15 dias, anunciou esta o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, numa entrevista à Rádio Renascença.

A primeira fase vai realizar-se em julho e a segunda fase em setembro. No anterior calendário, as provas estavam marcadas para junho e julho, respetivamente.

"Como no final do ano vamos ter mais uma semana de aulas, o calendário escolar andou todo para a frente e vamos ter uma primeira fase de exames a acontecer em julho, em vez de ser em junho, e uma segunda fase de exames a acontecer em setembro, em vez de acontecer em julho, como tradicionalmente acontece", afirmou em entrevista à Rádio Renascença.

Não vai existir pausa letiva no Carnaval e na Páscoa as aulas só são interrompidas de 29 de março a 1 de abril.

O ano letivo do pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo termina a 8 de julho e o do 7.º, 8.º e 10.º anos a 23 de junho. Para os alunos que vão realizar exames nacionais, nomeadamente, que frequentam o 9.º, 11.º e 12.º anos as aulas acabam a 18 de junho.

Calendário das provas finais

Provas finais de ciclo de 9.º ano: 1.ª fase: 28 de junho a 2 de julho, com afixação de resultados a 19 de julho.

2.ª fase: 21 a 23 de julho, com afixação de resultados a 3 de agosto.

Exames finais do ensino secundário: 1.ª fase: 2 a 16 de julho, com afixação de resultados a 2 de agosto. 2.ª fase: 1 a 9 de setembro, com afixação de resultados a 16 de setembro.

Provas de Aferição

Na entrevista, o ministro adiantou também que vão ser canceladas duas provas de aferição: de Educação Física e de Expressões Artísticas. Estas provas iriam realizar-se em maio.

"Em concreto, as provas de aferição de Educação Física e de Expressões Artísticas, essas sim, foi decidido não realizar neste momento, também porque se iriam realizar em maio - são as que se realizam mais próximo do momento onde estão - e também pela partilha de elementos e por todas as questões que conhecemos", sustentou.

Já as provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos vão realizar-se entre 14 e 26 de junho. A componente oral da prova de inglês de 5.º ano acontecerá entre 27 de maio e 9 de junho.