Diga adeus à chuva e olá às temperaturas que sobem no fim de semana

No fim de semana vai ter um motivo para, pelo menos, dar um pulinho à janela de casa. A chuva vai embora e o sol, apesar de tímido, vem para ficar.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que a chuva ainda vai dar o ar de sua graça ao início da tarde de hoje, mas a partir de amanhã está prevista uma subida das temperaturas máximas, céu pouco nebulado ou limpo, vento fraco e neblina ou nevoeiro matinal.

Amanhã as máximas vão oscilar entre os 20ºC em Faro, 18ºC em Setúbal, Açores e Madeira e os 13ºC na Guarda.

Para o domingo, as previsões mantêm-se e há ainda uma pequena subida da temperatura máxima. De acordo com o IPMA, as máximas vão oscilar entre os 21ºC em Setúbal, os 20ºC em Braga, Aveiro e Évora, os 19ºC em Faro e Beja, os 18º em Lisboa e no Porto e os 12ºC na Guarda.

Uma vez confinado, aproveite as previsões do tempo para o fim de semana para arejar a casa.