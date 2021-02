Renovação do estado de emergência: o que muda 

O estado de emergência vai ser prolongado até 1 de março, mas o decreto presidencial que o Parlamento vota esta quinta-feira traz algumas alterações.

Marcelo Rebelo de Sousa acaba com a proibição da venda de livros, pede maior atenção ao ruído em certos horários nos edifícios habitacionais para não perturbar quem está em teletrabalho e quer que o Governo defina já um plano para a reabertura das escolas.

Este foi o décimo primeiro diploma do estado de emergência que o Presidente da República submeteu ao Parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.

Ao abrigo do estado de emergência, que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, o Governo impôs um dever geral de recolhimento domiciliário e a suspensão de um conjunto de atividades, que vigoram desde 15 de janeiro.

Marcelo Rebelo de Sousa fala hoje ao país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai falar ao país esta quinta-feira, às 20:00, na sequência da votação no Parlamento do diploma que renova o estado de emergência.

Nos termos da Constituição, cabe ao Presidente da República decretar o estado de emergência, por um período máximo de quinze dias, sem prejuízo de eventuais renovações, mas para isso tem de ouvir o Governo e de ter autorização do Parlamento.

As duas anteriores renovações do estado de emergência foram autorizada pela Assembleia da República com votos a favor de PS, PSD, CDS-PP e PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, a abstenção do BE e votos contra de PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

O Governo reúne-se hoje em Conselho de Ministros a partir das 09:00 e está previsto que apresente as medidas a adotar ao abrigo do estado de emergência durante a tarde, após a aprovação do decreto presidencial pelo Parlamento.

Em janeiro, no final de uma visita ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que o estado de emergência iria estender-se até ao fim deste seu mandato presidencial, que termina em 09 de março.

O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23:59 do próximo domingo, 14 de fevereiro. Esta renovação terá efeitos no período entre 15 de fevereiro e 1 de março.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, tem falado ao país a partir do Palácio de Belém sempre que decreta este quadro legal, excetuando o período em que foi candidato às eleições presidenciais de 24 de janeiro, nas quais foi reeleito.

Os estabelecimentos de ensino foram entretanto encerrados, com efeitos a partir de 22 de janeiro, primeiro com uma interrupção letiva por duas semanas, e depois com aulas em regime à distância, a partir desta segunda-feira.