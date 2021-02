Colapso de glaciar nos Himalaias faz pelo menos três mortos e 150 desaparecidos

Pelo menos três pessoas morreram e 150 estão desaparecidas, no norte da Índia, na sequência de uma avalanche de água e lama provocada pelo colapso de um glaciar dos Himalaias.

O desastre ocorreu no início da manhã no distrito de Chamoli, no Estado de Uttarakhand.

A enxurrada provocada pelo degelo do glaciar destruiu uma barragem em construção.

O diretor-geral da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF), Satya Narayan Pradhan, disse que em declarações aos jornalistas que foram enviadas equipas de resgate para ajudar as forças de segurança da região.

Vídeos filmados com telemóveis do momento da avalanche, divulgados nas redes sociais, mostram a chegada repentina de uma grande coluna de lama e água por um leito de rio, atingindo com força as encostas do vale e destruindo estruturas como uma barragem em construção.

O chefe regional das equipas de resgate, Ridhim Aggarwal, revelou que os responsáveis pela barragem em construção no rio Rishiganga "não conseguiram contactar os cerca de 150 trabalhadores na obra".

O chefe do governo de Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, acrescentou no Twitter que "a boa notícia" é que o nível de água de outro dos rios, o Alaknanda, "voltou ao normal".

A polícia regional pediu aos habitantes das áreas afetadas nas redes sociais que mantivessem a calma e se mudassem para locais seguros enquanto os serviços de resgate chegam.

Esta região montanhosa já sofreu enchentes, deslizamentos de terra e o colapso de edifícios em junho de 2013.

Essa tragédia causou cerca de 7.000 mortes ou desaparecidos, muitos deles peregrinos hindus que se deslocaram a Uttarakhand para visitar alguns dos lugares mais importantes para a religião, e onde também nasce o sagrado rio Ganges.