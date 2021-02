Menino de 10 anos recupera da covid-19 após 11 dias nos cuidados intensivos

Uma criança de 10 anos recebeu na sexta-feira alta hospitalar, em Espanha, depois de permanecer durante 11 dias nos cuidados intensivos, devido à covid-19.

A despedida de Mateo do Hospital Mancha Centro, no município espanhol de Alcázar de San Juan, foi gravada num vídeo e publicado nas redes sociais. As imagens mostram os profissionais da aplaudir a criança cuja história foi difundida pelos media por toda a Espanha.

De acordo com o jornal online elDiario.es, a história de Mateo foi conhecida no passado dia 23 de janeiro, quando um dos enfermeiros do hospital publicou uma fotografia de ambos nas redes sociais.

Depois de 18 dias no hospital, dos quais 11 nos cuidados intensivos, a criança de 10 anos recuperou da covid-19, teve alta e pôde voltar para casa, acompanhado dos pais.

Mateo recebeu uma "calorosa despedida" da parte dos profissionais de saúde e dos dirigentes do hospital, incluindo o diretor, Lucas Salcedo, o chefe de serviço de Pediatria, Ramón Garrido, e a responsável pela Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, Ana Muñoz.

Citado pelo jornal espanhol, Lucas Salcedo felicitou Mateo e a família pela sua luta contra o SARS-CoV-2 e por não terem desistido, "mesmo nos momentos de maior angústia". O diretor do hospital deixou ainda uma mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde pelo "dever cumprido".

Com contágios a baixar, Espanha soma quase 80.000 casos no fim de semana

A Espanha registou desde sexta-feira 79.686 novos casos de covid-19, com o número de contágios a baixar, elevando para 2.822.805 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 762 mortes desde sexta-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 59.081.

O número de novos casos do fim de semana anterior para este baixou de 93.822 para 79.686 e o de mortes também desceu de 767 para 762.