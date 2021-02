Portugal com mais 275 mortes, quase 6 mil novos casos e mais 175 internados nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 275 mortes e 5.805 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Tal como ontem, registou-se mais uma morte na faixa etária entre os 30 e os 39 anos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 12.757 mortes e 726.321 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 179.180 casos, menos 2.443 em relação a domingo.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 6.869 pessoas (um novo máximo desde o início da pandemia), mais 175 que ontem, e 865 em cuidados intensivos, mais 7 face a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 220.353 contactos, menos 3.638 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 7.973 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 534.384 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 275 mortes registadas nas últimas 24 horas, 149 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 51 na região Centro, 45 na região Norte, 21 no Alentejo e 9 na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.370 novas infeções, contabilizando-se até agora 265.407 casos e 4.984 mortes.

A região Norte registou mais 1.180 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 307.412 casos de infeção e 4.546 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 559 casos, acumulando-se 103.094 infeções e 2.252 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 409 casos, totalizando 25.322 infeções e 688 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 205 novos casos, somando 17.443 infeções e 219 mortos.

A Madeira registou 56 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 4.111 infeções e 43 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 26 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.532 infeções e 25 mortos.

O plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal entra esta segunda-feira numa nova fase, que é alargada a mais grupos prioritários.

Primeiro vão ser vacinados os idosos com mais de 80 anos com doenças associadas. No entanto, acontece para já só nas regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Mais tarde os restantes idosos com mais de 80 anos sem registo de doenças.

São vacinadas a seguir as pessoas com mais de 50 anos e patologias graves.

O coordenador da comissão de vacinação contra a covid-19 diz que é importante seguir as regras que definem os grupos prioritários a vacinar.

Na SIC Notícias, Válter Fonseca afirma que as vacinas ainda são limitadas e, por isso, "todos nós, num esforço coletivo, devemos procurar que nos respeitemos e respeitemos aquelas que foram as prioridades definidas".

O coordenador reconhece que "há erros" e que são "lamentáveis", mas é preciso "andar para a frente" e evitar novas polémicas com vacinação indevida.

As declarações do coordenador da comissão de vacinação contra a covid-19 surgem após várias notícias de vacinação indevida, como na Segurança Social de Setúbal ou na delegação do Norte do INEM.

Instaladas tendas de pré-triagem para aliviar fila de ambulâncias no Hospital Garcia de Orta

Uma área de pré-triagem de ambulâncias foi instalada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, para aliviar a pressão às urgências. Vai estar disponível todos os dias entre o 12:00 e as 20:00, altura em que a procura pela urgência é maior.

As duas tendas foram instaladas este domingo à porta do hospital de Almada, onde também se têm registado filas de espera de ambulâncias nas duas últimas semanas.

Semelhantes às do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que este fim de semana aliviaram a fila de ambulãncias à porta do hospital, estas também pretendem aliviar a pressão no acesso às urgências.

Fiscalização na fronteira. Dezenas de estrangeiros travados à entrada de Portugal

As novas medidas de contenção da pandemia de covid-19 entraram em vigor este domingo, impondo regras para quem pretende entrar ou sair de Portugal continental.

Como aconteceu em março de 2020, no início da pandemia, o controlo nas fronteiras vai limitar a circulação entre Portugal e Espanha, em pontos de passagem autorizados, a transporte de mercadorias, trabalho, e veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.

No primeiro dia de limitações, na fronteira de Quintanilha, em Bragança, o movimento foi reduzido. O pouco trânsito existente era, sobretudo, de pesados de mercadorias e trabalhadores transfronteiriços - alguns deles obrigados a fazer percursos maiores porque, no distrito de Bragança, existe apenas um ponto de passagem permanente para Espanha.

Mais de 2,2 milhões de mortos e 102 milhões de infetados a nível mundial

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.227.605 pessoas em todo o mundo desde que a China relatou o primeiro caso da doença no final de dezembro de 2019, segundo o balanço diário da agência France-Presse (AFP).

Mais de 102.878.810 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 62.454.800 já são considerados curados.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 8.457 óbitos e 404.266 novos casos da doença covid-19 em todo o mundo, segundo os dados reunidos pela agência noticiosa francesa.

A AFP esclarece que estes números estão fundamentados nos balanços fornecidos diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país e excluem as revisões realizadas posteriormente por organismos de estatística, como ocorre na Rússia, Espanha e no Reino Unido.

Os países que assinalaram o maior número de novas mortes nos seus relatórios mais recentes são os EUA, com 1.955 novas mortes, Reino Unido (487) e Brasil (559).

Países com mais mortes e casos

Os EUA são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 441.331 mortes para 26.187.424 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Seguem-se o Brasil, com 224.504 óbitos e 9.204.731 casos

o México, com 158.536 óbitos e 1.864.260 casos

a Índia, com 154.392 óbitos e 10.757.610 casos

o Reino Unido, com 106.158 mortos e 3.817.176 casos.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 182 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela Eslovénia (168), Reino Unido (156), República Checa (153) e Itália (146).

Por regiões do mundo, a Europa totaliza até hoje (às 11:00 em Lisboa) 738.573 mortes em 33.409.695 casos confirmados, a América Latina e as Caraíbas somavam 597.439 mortes (18.924.598 casos), os Estados Unidos e Canadá 461.347 mortes (26.964.985 casos), a Ásia 240.696 mortes (15.234.753 casos), o Médio Oriente 97.626 mortes (4.743.191 casos), a África 90.469 mortes (3.555.504 casos) e a Oceânia 945 mortes (31.707 casos).

