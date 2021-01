Portugal regista novo máximo diário de mortes por covid-19

Portugal regista esta terça-feira mais 291 mortes por covid-19 e 10.765 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 11.012 mortes e 653.878 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos menos 3.254 casos em relação a segunda-feira, totalizando 167.381.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 6.472 doentes, mais 52 em relação a segunda-feira, dos quais 765 em cuidados intensivos, menos dois.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 215.770 contactos, mais 3.059 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 13.728 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 475.485 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 291 mortes registadas nas últimas 24 horas, 145 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 55 na região Centro, 68 na região Norte, 15 no Alentejo, 6 na região do Algarve, uma na região Autónoma da Madeira e uma nos Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 5.785 novas infeções, contabilizando-se até agora 227.893 casos e 4.131 mortes.

A região Norte registou mais 2.893 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 289.212 casos de infeção e 4.199 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.407 casos, acumulando-se 91.764 infeções e 1.876 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 339 casos, totalizando 22.724 infeções e 571 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 203 novos casos, somando 15.529 infeções e 178 mortos.

A Madeira registou 114 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 3.472 infeções e 34 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 24 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.284 infeções e 23 mortos.

Portugal continua o país com mais mortes e novos casos por milhão de habitantes

Portugal era esta segunda-feira o país em pior situação de novos casos e novas mortes por milhão de habitantes na média dos últimos sete dias, de acordo com sites que recolhem informação estatística sobre a pandemia da covid-19.

No site Our World in Data, Portugal surge como o país que teve nos últimos sete dias mais casos confirmados (1.142) por milhão de habitantes de contágio pelo novo coronavírus, de acordo com os dados compilados pela universidade norte-americana Johns Hopkins.

A seguir a Portugal, tirando pequenos territórios como Andorra (647) e Montenegro (616), surge o Reino Unido (443), Líbano (441), Estónia (401) e Estados Unidos (400).

Segundo a mesma fonte, Portugal está também no topo da tabela de mortes por milhão de habitantes, com 27 por milhão nos últimos sete dias, seguido da Eslováquia (18,9) e Eslovénia (14,9).

Na proporção de casos totais desde o início da pandemia, Portugal tem 62 por milhão de habitantes (o 13.º número mais alto) e figura em 24.º lugar na lista dos países com mais mortes por milhão de habitantes

A plataforma de dados portuguesa Eyedata coloca também Portugal como o país com mais novos casos por milhão de habitante na média de sete dias (1.366) e com mais novas mortes por milhão (23).

Quase 70% dos concelhos portugueses em risco extremamente elevado

Quase 70% dos concelhos portugueses estão em risco extremo devido ao número de casos de covid-19, tendo registado uma taxa de incidência acumulada superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 5 e 18 de janeiro.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão neste patamar 215 dos 308 concelhos portugueses (69,8%).

Na última análise, divulgada a 18 de janeiro, existiam 155 concelhos nestas condições, número que era quase o triplo do verificado na análise anterior.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Com zero casos de infeção estão quatro concelhos: Corvo, Lajes do Pico, São Roque do Pico e Velas, nos Açores.

Aguiar da Beira, com 6.255 casos por 100 mil habitantes, Cuba, com 6.224, Figueira de Castelo Rodrigo, com 5.534, Alter do Chão, com 4.234 e Fornos de Algodres, com 4.196, são os concelhos com maior incidência acumulada.

