Carrinha de transporte de vacinas da covid-19 despista-se na A2

Uma carrinha com vacinas despista-se na A2. O acidente provocou um ferido ligeiro, confirmou ao DN fonte oficial da GNR. A viatura que transportava as vacinas contra a covid-19 tinha como destino Ourique, no distrito de Beja.

O ferido ligeiro é o condutor da carrinha, que foi embater no separador da autoestrada.

O acidente ocorreu no sentido Norte/Sul, ao quilómetro 60 da A2. A viatura que transportava as vacinas contra a covid-19 vinha de Coimbra e tinha como destino Ourique, no distrito de Beja.