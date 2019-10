João Manzarra e a Árvore dos Desejos

João Manzarra, o grande guia da àrvore dos Desejos, irá percorrer várias escolas das mais diversas zonas do país para ajudar a concretizar os desejos mais enternecedores e também os mais hilariantes dos mais novos . Todos estes desejos têm uma coisa em comum: nunca podem ser para as para as próprias crianças, mas sim para alguém de quem estas gostem muito.

O apresentador falou com a imprensa nos jardins do Vila Galé Collection Palácio dos Arcos e não resistiu a trepar a algumas das árvores do espaço.