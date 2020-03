“Mãe é mãe”. "Em coração de mãe sempre cabe mais um". "Mãe é tudo igual". "Praga de mãe pega". "Intuição de mãe não falha". Quem nunca ouviu uma frase clichê sobre a maternidade? Expressões verdadeiras ou não, as mães se reconhecem quando o assunto é o que sentem pelos filhos. Em ‘Amor de Mãe’, Lurdes (Regina Casé), Thelma (Adriana Esteves) e Vitória (Taís Araujo) vivem plenamente a maternidade e, apesar de todas as diferenças que as separam, terão suas vidas entrelaçadas.

A próxima novela da noite tem a maternidade como tema central e mostra como o cotidiano pode ser afetado, positiva ou negativamente, pelos acontecimentos da vida. É uma trama sobre o amor e sobre as escolhas feitas em situações-limite. “Não importa a classe social, uma mãe sente empatia por outra. É impossível resistir a essa identificação. E sinto que estamos precisando estimular a empatia no Brasil e no mundo como um todo”, diz a autora Manuela Dias. “É uma novela positiva, focada em pessoas que querem mudar o mundo para melhor”, completa o diretor José Luiz Villamarim.

Em 1993, Lurdes (Lucy Alves em flashback) é casada com Jandir (Daniel Ribeiro) e leva uma vida simples em Malaquitas, cidade fictícia do Rio Grande do Norte. É uma mãe amorosa, dedicada e muito próxima aos filhos Magno (João Guilherme Fonseca/ Juliano Cazarré), Ryan (Pietro Buonnafina/ Thiago Martins) e Domênico (Eros Lazari quando criança). Já o marido é alcoólatra e não tem uma boa relação com as crianças. Lurdes está grávida do quarto filho, uma menina, e ao entrar em trabalho de parto não consegue ter o bebê com a parteira em casa e precisa seguir para o hospital mais próximo.

Essa é a oportunidade para Jandir ficar sozinho com os filhos e vender Domênico, seu filho mais novo, para Kátia (Stella Rabello/ Vera Holtz), uma traficante de crianças do Rio de Janeiro, em troca de um maço de dinheiro.

Após uma discussão com o marido que acaba em tragédia, Lurdes pega as crianças e seus poucos pertences e vai embora para o Rio de Janeiro em busca do filho perdido. Na estrada, um cachorro chama a atenção da família, que o segue. O animal os leva até um bebê recém-nascido abandonado. Lurdes resgata a criança, a batiza com o nome de Camila e a incorpora à família.

No Rio de Janeiro, Lurdes (Regina Casé) cria um lar harmônico apesar das dificuldades. Ela é uma mulher batalhadora que ama os filhos incondicionalmente. Trabalha como babá e está sempre presente na vida de Magno (Juliano Cazarré), Ryan (Thiago Martins), Érica (Nanda Costa) e Camila (Jéssica Ellen), que a admiram por tudo que ela passou e por todo o amor que dedica a eles. A vida é difícil, mas Lurdes nunca deixa de acreditar. Ela segue com a esperança de um dia encontrar Domênico.

FONTE: GLOBO