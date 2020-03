Amor de Mãe - Semana de 23 a 27 de março

Sinésio sofre um acidente. Raul pede o divórcio e Lídia tem uma crise. Betina beija Magno. Lurdes aconselha Magno a afastar-se de Betina. Leila sofre uma paragem cardíaca. Lídia confronta Érica e Lurdes revolta-se contra a mulher. Lurdes alerta Raul sobre Lídia. Kátia tenta falar com Vitória, mas é impedida pelos seguranças. Betina diz a Magno que Míriam quer o seu depoimento sobre Genilson. Érica conversa com Raul, que se sente ainda mais apaixonado. Lídia persegue Raul. Estela surpreende Raul, que se incomoda com a visita da comandante. Míriam interroga Magno e desconfia das suas respostas. Vitória descobre que está grávida.

Lurdes diz a Vitória que ela tem de contar a Davi sobre a gravidez. Magno apoia Betina, que fica receosa quando Vicente a procura. Clóvis aconselha Lurdes a aceitar a morte de Domênico. Tiago conhece Natália, Miranda e Carol. Vitória conta a Natália e Miranda que está grávida de Davi. Belizário vê Magno com Betina e reconhece o rapaz. Davi garante a Vitória que deseja cuidar do bebé. Lurdes visita o túmulo de Domênico e Thelma apoia a amiga. Lurdes emociona-se com a atitude dos filhos. Danilo discute com Thelma e pede a demissão do restaurante. Wesley questiona Magno sobre o desaparecimento de Genilson. Kátia diz a Lurdes que o seu filho está vivo.

Magno fala sobre o acidente com Genilson e Wesley diz que investigará o caso. Thelma diz a Vitória que não venderá o restaurante. Lurdes anuncia aos filhos que Domênico está vivo. Davi apoia Vitória, que teme perder o bebé novamente. Danilo garante a Thelma que não voltará a trabalhar para a mãe. Lídia confirma a Estela que Raul está apaixonado por Érica. Davi conta a sua história de vida a Vitória. Raul e Érica ficam juntos. Samuel repreende Marina.

Vicente pede um adiantamento a Thelma. Kátia sente-se mal e acaba por morrer nos braços de Lurdes. Nuno contrata Danilo. Sandro é levado para a cela e Lurdes afirma que cuidará dele. Miranda e Natália provocam Vitória e afirmam que a irmã está apaixonada por Davi. Lurdes diz aos filhos que lutará pelo direito de Sandro ir ao enterro de Kátia. Wesley investiga o desaparecimento de Genilson e acredita que a polícia esteja envolvida na morte do rapaz. Vitória e Davi discutem, mas acabam por se beijar. Lídia regista o beijo de Raul e Érica e alerta Estela. Érica consegue conter o escândalo de Estela. Marconi arma um tiroteio para resgatar Sandro. Sandro protege Lurdes.

Fonte: Globo