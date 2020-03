Amor de Mãe - Semana de 16 a 20 de março (Estreia)

Vitória faz uma entrevista de trabalho com Lurdes. Lurdes lembra de quando Jandir vendeu Domênico para Kátia, o que a fez seguir para o Rio de Janeiro com Érica, Magno e Ryan. Lurdes conta como encontrou Camila. Magno acompanha Brenda durante sua transfusão de sangue, ao lado de Leila, que está em coma. Betina e Magno disfarçam sua atração uma pelo outro. Lídia contrata Érica. Vitória lembra de quando perdeu seu bebê. Vitória e Paulo não se entendem. Lurdes ajuda Thelma, que descobre que tem um aneurisma cerebral. Thelma revela a Lurdes que é viúva e se preocupa com seu filho, caso não sobreviva à cirurgia. Sinésio ameaça Thelma, e Danilo defende a mãe. Camila se forma e homenageia Lurdes. Para salvar uma mulher, Magno se envolve em um acidente com Genilson.

Lurdes apoia Magno. Raul e Estela ficam juntos durante o voo. Raul anuncia a Lídia que Álvaro apresentará a nova namorada. Lídia pede que Érica a acompanhe na viagem com o marido. Thelma explica a Danilo por que não venderá o restaurante da família. Vitória comenta com Miranda e Natália que acredita que Paulo tenha uma amante. Vitória lamenta a falta de um filho. Lurdes sonda o local do acidente e tranquiliza Magno. Camila conhece seus novos alunos, e acaba passando por um tiroteio. Álvaro paga Vitória com dinheiro ilícito, e a advogada se incomoda. Sinésio chantageia Thelma. Paulo decide se separar de Vitória. Lurdes tem uma surpresa e acredita que conseguirá encontrar Domênico.

Magno e os irmãos apoiam Lurdes na busca por Domênico. Wesley comenta que Clóvis pode ajudar a encontrar Domênico. Magno conhece Dona Nicete. Lídia provoca Verena e discute com Raul. Lurdes contrata Clóvis, e Ryan desconfia. Raul e Érica se insinuam um para o outro. Magno se sente culpado pelo estado de Nicete. Thelma passa mal durante uma briga com Sinésio, que não ajuda a irmã. Lurdes socorre Thelma novamente. Lídia volta para o Rio de Janeiro, deixando Érica com Raul. Lurdes repreende Magno por ter se aproximado de Dona Nicete. Vitória conhece Davi. Ryan anuncia a Lurdes que Clóvis encontrou Kátia.

Clóvis revela o paradeiro de Kátia para Lurdes. Érica e Verena se acidentam durante a viagem com Raul e Álvaro. Os alunos brigam, e Camila tenta conter a algazarra. Vitória aborda Eunice em nome da empresa de Álvaro. Lurdes ameaça Kátia, que passa mal. Betina afirma a Vicente que o casamento dos dois acabou. Magno percebe um hematoma no braço de Betina, que disfarça. Érica e Raul provocam um ao outro. Magno descobre que Betina é irmã de Genilson. Kátia deixa o hospital. Traficantes cobram as dívidas de Genilson de Betina, e Magno se preocupa. Amanda termina o namoro com Danilo. Magno leva Betina para passar a noite na casa de Lurdes, que reprova o filho. Silvânia fala com Vitória sobre Tiago. Lurdes encontra Kátia, que a ameaça.

Kátia diz a Lurdes que Domênico está morto. Magno e os irmãos consolam Lurdes. Vitória conhece Tiago e se emociona. Lurdes acredita que Domênico está vivo, e Magno se preocupa. Érica pede demissão, e Raul se impressiona. Betina garante a Magno que descobrirá o que aconteceu com Genilson. Danilo discute com Thelma. Lídia sofre por não conseguir se entender com Raul. Raul decide contrariar o conselho do engenheiro e se tornar sócio de Álvaro. Thelma assume para Lurdes que não contou a Danilo sobre sua doença. Thelma aconselha Lurdes a seguir procurando Domênico. Érica e Raul saem juntos.

Fonte: GLOBO