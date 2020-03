Vitória Amorim

Advogada bem-sucedida que defende políticos e empresários de ética duvidosa. Casada com Paulo (Fabrício Boliveira), perdeu, no passado, um bebê aos seis meses de gestação. Como não conseguiu mais engravidar, tem o desejo de ser mãe como meta. A busca pela sonhada gravidez acaba atrapalhando o seu relacionamento. Já separada, realiza o desejo de ser mãe ao adotar Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues). Mas a vida lhe traz mais uma surpresa. Depois de uma transa casual com um homem que mal conhece, Davi (Vladimir Brichta), Vitória descobre estar grávida.

Fonte: Globo