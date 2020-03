Raul Camargo

Empresário importante na cidade, Raul é casado com Lídia (Malu Galli) e pai de Vinícius (Antonio Benício), que estuda fora do país. Tem um caso extraconjugal com Estela (Letícia Lima), piloto de seu avião particular. Ele se apaixona por Érica (Nanda Costa), quando a jovem é contratada por Lídia para ser sua maquiadora particular. O interesse é recíproco, mas Érica deixa bem claro que não se envolve com homem casado. Encantado com a atitude da jovem e com seu jeito autêntico, Raul se separa e assume seu relacionamento com Érica deixando Lídia e Estela totalmente abaladas e com sede de vingança.

Fonte: Globo