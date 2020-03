Lurdes dos Santos Silva

Lurdes é de Malaquitas, cidade fictícia no Rio Grande do Norte. Deu à luz a quatro filhos: Magno, Ryan, Domênico e Érica. Há 26 anos, enquanto Lurdes estava na maternidade em trabalho de parto de Érica, Jandir (Daniel Ribeiro), seu marido e pai das crianças, vendeu Domênico aos dois anos para uma traficante de crianças do Rio de Janeiro. Quando Lurdes descobriu o que aconteceu, saiu da cidade com os três filhos e, no caminho, encontrou uma criança recém-nascida abandonada na estrada. Foi assim que Camila entrou para a família.

Fonte: Globo