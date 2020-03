Lídia é uma mulher refinada, casada com Raul (Murilo Benício) e mãe de Vinicius (Antonio Benício), que mora fora do país. A socialite vive uma vida vazia e, apesar de sofrer, suporta as traições do marido, até que ele decide se separar ao se apaixonar por uma mulher mais jovem, Érica (Nanda Costa). Lídia fica destruída, pois não se conforma com a decisão do marido. Ela precisará se reinventar para conseguir dar a volta por cima.

Fonte: Globo