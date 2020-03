Érica dos Santos Silva

Foi durante o nascimento dela que o pai, Jandir (Daniel Ribeiro), vendeu o irmão Domênico para uma traficante do Rio de Janeiro. Saiu recém-nascida da cidade onde nasceu rumo ao Rio de Janeiro. É uma mulher honesta e talentosa em sua profissão de maquiadora. Ela quer conquistar o mundo. Conhece Lídia (Malu Galli) ao ajuda-la casualmente na rua e é contratada pela mulher rica para trabalhar como sua maquiadora particular. Durante o trabalho conhece e se encanta por Raul (Murilo Benício), mas deixa claro para ele que não se envolve com homem casado. Aceita sair com Raul após sua separação, mas vai ter que enfrentar a fúria de Lídia (Malu Galli) e Estela (Letícia Lima).

Fonte: Globo