Danilo Lopes Viana

Filho único de Thelma (Adriana Esteves), trabalha com a mãe no restaurante da família e namora Amanda (Camila Márdila). É superprotegido desde o dia em que sua mãe o salvou, ainda criança, do incêndio que matou seu pai. Thelma faz tudo pelo filho, desde arrumar sua roupa até opinar em seu relacionamento. Danilo fica aturdido ao ouvir de sua namorada que ela deseja terminar, pois acredita que ele não faz nada de forma autônoma. Ela mostra para ele o quão ele é dependente da mãe e isso o faz mudar de atitude, deixando Thelma inconformada. Danilo vai se apaixonar por Camila (Jéssica Ellen), filha de Lurdes.

Fonte: Globo