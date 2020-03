Álvaro da Nobrega

Empresário no ramo do plástico, é dono da PWA, uma empresa em expansão. Tem como meta comprar boa parte dos imóveis do Bairro do Passeio para aumentar a capacidade de sua empresa, incluindo aí o terreno do restaurante de Thelma (Adriana Esteves) e a escola onde Camila (Jéssica Ellen) é professora. Faz qualquer coisa para conseguir o que quer. Conta com a habilidade de Vitória como sua advogada. Álvaro namora Verena (Maria), os dois construíram uma relação leve e muito harmoniosa. É amigo de Raul (Murilo Benício) e negocia com ele a parceria nos negócios.

Fonte: Globo