Atordoada, Ângela recorda Vanessa. Fica devastada. Na sua lembrança, Vanessa está deprimida, diz a Ângela que às vezes preferia não ter mentido no passado para ser feliz. Vanessa diz-lhe que ela é feita de gelo e que vai acabar sozinha.

Adelaide discute com Amadeu por causa do jogo de damas, falam sobre dinheiro. Amadeu fica indisposto, tira uma saqueta de chá e vai para dentro. Adelaide fica satisfeita.

Linda diz a Romeu que já sabe a verdade e pede-lhe desculpa por não ter acreditado nele. Romeu não aguenta e beija-a. Romeu e Linda sobem para o quarto. Julieta vê e chora, sai de casa de Romeu de coração ferido. Romeu e Linda olham-se com desejo. Ele começa a despi-la e ela beija-o. Tiram as suas roupas entre beijos. Vão fazer amor.

Bruno conta a Cátia o que se passou. Cátia diz-lhe que se ele não se perdoar não irá conseguir libertar-se. Bruno pede-lhe para não contar nada aos sobrinhos. Lucas chega e chama-os.

Cátia está orgulhosa de Lucas e agradece-lhe pelo que fez, abraça-o. Lurdes quer tirar uma foto para publicar nas suas redes sociais. Bruno orgulhoso de Lucas e Cátia.

Gabriel não consegue trabalhar com Rebeca Sofia perto dele a mexer em tudo. O fotógrafo sai e Rebeca Sofia segue para estúdio. Gabriel fica com pena de Márcio e Shakira. Rebeca Sofia começa a cantar para explicar a Márcio e Shakira como têm de fazer, ficam todos em choque com a voz dela. Gastão diz-lhe que ela tem uma boa voz e que a mãe dela estava enganada. Rebeca Sofia sorri tímida.

Vítor termina de ensaiar com o acordeão, mas liga o seu computador para procurar um vídeo tutorial. Vê que tem um e-mail e abre-o, fica nervoso ao ver o vídeo que Dora gravou.

Luís e Rute falam sobre a relação a três, Serafim chega, não entende nada da conversa e vai embora. Rute diz a Luís que não quer continuar um casamento assim, Luís fica triste. Lurdes reclama com Rute.

Romeu pede Linda em casamento, ela aceita casar com ele. Ele comove-se e beija-a. Romeu atende chamada de Gastão e diz-lhe que já vai para a editora. Romeu puxa Linda para si, vão fazer amor. Julieta chora, sente-se traída.

Julieta recebe chamada e fica na expectativa quando percebe que é uma chamada de Ângela.

Leandro não para de pensar em Mélanie. Gabriel chega com comida, lê o bilhete que Marisa lhe enviou. Leandro manda-o comer, mas pensa no bilhete de Marisa.

Sandra fala com um produtor. Romeu chega e conta-lhe que pediu Linda em casamento e que a relação dela com Bruno era uma fachada.

