Linda fala do jantar em casa de Romeu, mas em casa dela ninguém quer ir. Linda diz que vai com Mélanie e sai. Bruno diz que tem de pensar e sai. Bruno está pensativo.

Luís mostra uma rulote a Rebeca Sofia. Julieta entra e diz que hoje é dia de inventário e diz a Marisa que quer ajuda dela. Julieta atende o telemóvel e fica feliz, diz a Rebeca que hoje tem um jantar com Romeu.

Sandra diz a Romeu para não contar com ela para o jantar. O guarda entrega-lhe a mochila do resgate. Romeu fica confuso como é que Ângela tinha a mochila e a não entende como é que falta dinheiro.

Lucas pergunta se está tudo bem com Bruno, diz que apesar dos problemas na família que se sente orgulhoso do pai. Bruno abraça-o.

Julieta aparece arranjada, sorri agradada com os elogios de Amadeu. Ela diz que vai jantar a casa de Romeu e sai. Amadeu diz que vai até a barbearia. Adelaide fica desconfiada.

Rebeca e Rute esperam por Luís, ele aparece com uma motoreta. Rebeca pergunta pela rulote e Luís diz que era muito cara. Rebeca Sofia corre atrás de Luís com uma espátula. Rute ri.

Bruno fala sobre Linda estar bem arranjada para Romeu, Linda corta o rumo da conversa e Bruno decide que vai ao jantar com elas.

Julieta perde o sorriso assim que vê todos os convidados reunidos para o jantar, Linda abraça-a e agradece-lhe pelo que fez. Romeu diz a Bruno que pensou que ele não iria ter coragem de aparecer. Bruno é irónico e Romeu disfarça.

Vítor fala com Rebeca Sofia, mas ela irritada não o ouve. Ela chama Márcio para jantar, chora e diz que nasceu para ser patroa e mãe de um artista. Márcio e Vítor trocam olhares aterrorizados.

Rute goza com Luís, Rogério chega desanimado por causa de Sandra. Shakira é carinhosa com Rogério, fala em verem juntos um filme. Rute e Luís ficam sensibilizados com a atitude da filha.

Linda pergunta a Sandra se está tudo bem. Sandra diz-lhe que ela e Rogério terminaram. Linda diz-lhe para pensar no que quer realmente para a vida dela. Sandra chora e Linda abraça-a.

Bruno e Romeu discutem, Romeu chama-o de mentiroso e Bruno exalta-se. Linda diz para pararem e Bruno acaba por ir embora. Romeu diz a Linda para ficar com a sua família perfeita.

Mélanie pergunta a Bruno porque é que Romeu o chamou de mentiroso. Bruno diz que precisa de pensar e sai. Mélanie fica apreensiva.

Gabriel cria perfil no Coração Pirata para Leandro e vê o perfil de Marisa. Leandro diz-lhe que não faz o género dele, os dois riem-se, bem-dispostos, mas acabam por pensar nos seus dilemas.

Bruno desfeito conta a Linda que Romeu nunca o agrediu e que o ajudou no dia que foi para hospital. Linda fica em choque.

