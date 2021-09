*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rogério diz a Luís que não gosta da ideia de Sandra ser modelo. Rogério pergunta a Dora a quem ela roubou o dinheiro. Ela fala do jogo de damas, que deixa Rogério intrigado.

Mélanie está abatida, atende a chamada de Gastão, vai espreitar à janela e pede-lhe dois minutos. Procura as suas coisas para sair.

Cátia e Serafim conversam, ele diz-lhe que não quer perder a sua amizade. Cátia fica desapontada pois não era o que esperava ouvir e esboça um sorriso amarelo. Serafim fica arrependido por ter escondido que ainda a ama.

Gastão pede desculpa a Mélanie pelo problema que criou entre ela e Leandro, diz-lhe que sente inveja de ter uma família como a dela. Gastão chora e Mélanie abraça-o com pena.

Julieta olha para as chaves que Ângela lhe deu, pega na fotografia de Romeu e pede-lhe desculpas. Adelaide entra e troca os saquinhos de chá por outros sem ninguém ver.

Na hamburgueria, Rebeca Sofia reclama com Luís, quando ouvem um barulho, ficam com medo e saem a correr para a rua. Ângela aparece e com medo fecha a porta da rua e esconde-se de novo.

Em casa de Romeu, Julieta nervosa desce com a mochila do resgate de Linda. A luz da sala acende-se e ela esconde-se. Romeu não consegue dormir e vai para a cozinha. Julieta sai sem fazer barulho.

Ângela pergunta a Julieta a quem ela contou que está a ajudar, ela diz-lhe que não contou a ninguém, Ângela sorri ao ver o dinheiro, dá um maço de notas a Julieta, que lhe dá as chaves do seu carro. Julieta perde o sorriso assim que ela sai.

Rúben manda Vítor parar de tocar. Rúben diz que quer desistir de ser comandante. Tem medo por causa do Júnior. Serafim e Tó Quim dizem-lhe que o ajudam e que foi o melhor comandante até hoje. Rúben abraça-os, comovido.

Rogério fala sobre Dora ter ganho no jogo de damas, Amadeu fica espantado por ela ter ganho ao Abílio e pensa em desafiar Dora para um jogo de damas.

Sandra abre a porta a Julieta, fica assustada com o estado em que ela está. Julieta mente, diz-lhes que Ângela lhe bateu e roubou o carro, ficam todos em choque. Romeu diz que precisa da matrícula do carro dela. Julieta finge-se trémula e insegura, Romeu diz-lhe para ficar descansada que a Guarda irá tratar de tudo.

Leandro arruma as lembranças de Mélanie, Gabriel tenta chamá-lo à razão e sai. Leandro vê a letra da música que ele e Mélanie estavam a compor. Pega na folha, lê e ateia fogo.

Mélanie termina de cantar, vê Gastão e fica constrangida. Gastão diz-lhe que podiam incluir o tema no próximo disco. Mélanie diz-lhe que quer o tema só como recordação e sai apressada, sob o olhar apaixonado de Gastão.

Linda pergunta a Bruno como vão fazer depois da guarda ficar resolvida, diz-lhe que não quer viver numa mentira e que ele tem condições para ser pai do Vasco sem ela. Bruno sente-se impotente.

Julieta sente-se feliz por ser confortada por Romeu. Ângela confiante conduz o carro de Julieta. Um carro da GNR faz-lhe sinal para que ela pare. Ângela em pânico para o carro, mas não sabe o que fazer.

