Tó Quim acha que deviam ir a casa de Rúben abrir a porta. Ouvem notícia da rádio a informar que Ângela ainda não foi apanhada. Rute que acabou de entrar, diz que Ângela vai voltar a atacar.

Julieta entra na hamburgueria e estranha não estar ninguém, Ângela agarra-a, diz para ela mandar embora a Rebeca que está na cozinha para poderem falar as duas tranquilas. Julieta fica em pânico, diz que sim e manda Rebeca para casa.

Ângela sai das casas de banho onde estava escondida e agradece a Julieta por a esconder na hamburgueria. Ângela manipula Julieta, pede-lhe para vá a casa de Romeu roubar algumas coisas dela. Julieta aceita ajudar.

Cátia recebe a assistente social, que diz que tem de levar o bebé, só depois do tribunal decidir quem fica com a nova guarda é que Bruno pode ficar com ele. Todos tentam que ela não o leve, mas a assistente social diz que tem de cumprir a lei.

Linda diz que o advogado vai tratar da guarda de Vasquinho. Leandro entra preocupado e vê Mélanie e Gastão, sai chateado. Mélanie diz que não é a ela que Ângela quer e sai atrás dele.

Rita e Gabriel discutem, falam sobre dar um tempo na relação. Gabriel diz-lhe que vai falar com Leandro para ficar lá em casa. Rita luta contra as lágrimas e Gabriel tenta não chorar à frente dela.

Mélanie explica a Leandro por que razão Gastão esteve lá em casa. Ele não quer saber e diz-lhe que ela é que duvidou deles ao trair e diz-lhe para não lutar mais por eles. Mélanie sai magoada e ele quebra.

Jéssica pede a Rúben um banho com óleos. Ela tenta sair pela janela quando Rúben volta, diz-lhe que não a pode manter em casa. Rúben está assustado, é tudo novo para ele. Acabam por se entender e Jéssica sorri dando-lhe força.

Dora joga damas com Brito, Tó Quim soa o alarme de incêndio para distrair os clientes e Dora aproveita para fazer batota. Dora explica como ganhou. Tó Quim e Dora estão felizes e contam dinheiro.

Luís chega a casa e diz a Rute que aceita ter uma relação a três. Rute não entende que ele está a mentir e fica aflita, não sabe como convencer Luís a não aceitar, mas também não quer dar o braço a torcer.

Rebeca Sofia estranha a atitude de Julieta. Ângela aparece e dá a Julieta as suas chaves e o código do cofre. Julieta olha para o papel e fica apreensiva.

Mélanie desanimada diz à mãe que a relação com Leandro terminou de vez. Linda tenta ser positiva e animá-la.

Gastão sente-se culpado por ter ido a casa de Linda, diz a Romeu que ele devia resolver a relação com Linda. Sandra diz que vai fazer uma campanha de Biquínis. Gastão diz a Romeu que ele deve falar com ela.

Romeu diz a Sandra que não é fácil para ele ver que ela cresceu, falam sobre Vanessa. Romeu apoia-a a fazer o que ela gosta. Sandra fica feliz pela conversa que teve com o pai.

