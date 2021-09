*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rogério consola Sandra, diz que Linda está bem. Sandra começa a ver Linda com outros olhos. Rogério fala sobre comentários na internet e Sandra fica comovida com um comentário de Rogério a defendê-la.

Luís diz a Rute que quer voltar para casa, diz que lhe perdoa tudo, se ela nunca mais estiver com Serafim. Rute decide gozar com ele e propõe uma relação a três. Ela, Luís e Serafim, tudo às claras. Luís fica perplexo.

Bruno entra com Linda. Todos estão aliviados por ela estar bem. Linda diz que o tiro foi só de raspão. Bruno vai ver o bebé que está com Cátia e agradece-lhe por não o ter deixado cometer a loucura de matar Ângela. Pega no filho. Lurdes entra e põe a família a mexer, vão fazer o jantar. Bruno fica comovido ao ver a família unida.

Sandra fica feliz ao ver o pai. Falam de Ângela, Gastão acha que ela não se vai ficar. Romeu vai guardar o dinheiro que era para dar de resgate. Sandra diz que prepara algo para comer e diz ao pai que o adora.

Gabriel entra no quarto e depara-se com um biombo, desagradado acaba por discutir com Rita. Ela conta que Ângela raptou Linda e acabou por fugir. Comenta que a vida de Ângela é que dava um bom livro.

Romeu atende uma chamada de Linda. Ela agradece por lhe ter salvo a vida. Romeu diz que ela também o salvou e que isso não tem preço, daria o que fosse para a salvar. Diz-lhe para ir ter com a família.

Rebeca e Vítor guardam as coisas na bagagem. Rebeca diz que se for despedida vão ter de pensar numa solução. Vítor avisa que isso não vai acontecer, diz-lhe que ele é o homem da casa e não vai deixar que nada falte à família.

Jéssica está ao telemóvel com Adelaide. Desliga, não consegue sair de casa. Percebe que Rúben trancou a porta. Ele não quer sair de casa porque tem medo. Jéssica liga a Tó Quim para ir lá ajudá-la. Rúben liga a Serafim e diz-lhe para ninguém sair do quartel. No Corporação, Tó Quim e Serafim comentam as últimas atitudes de Rúben.

Julieta fica chocada quando Rebeca lhe conta que Ângela raptou Linda e que ele arriscou a vida para a salvar. Julieta perdoa Rebeca pelo que ela fez a Amadeu e decide não a despedir.

Romeu combina com o serralheiro para trocarem fechaduras no dia seguinte, quer jogar pelo seguro. Romeu fica furioso quando Sandra diz que vai fazer uma campanha para promover uma marca de biquíni

Bruno e Linda chegam do posto, dizem a Cátia que deram o seu depoimento, mas ainda não há pistas de Ângela. Bruno convida Cátia para ser a madrinha de Vasco. Cátia aceita, comovida.

Dora e Tó Quim põem o plano a funcionar. Dora faz-se de simpática e desafia Abílio a jogar às damas. Faz com que todos apostem vinte euros. Tó Quim distrai as pessoas, Dora faz batota e ficam com o dinheiro.

Luís treina, quer competir com Serafim. Este diz que já não está com Rute, para ele ultrapassar o que aconteceu. Luís fica feliz e sem querer magoa Serafim no pé. Luís trata dele e coloca gelo no pé.

Leandro e Gabriel discutem por causa de Mel. Gabriel diz a Leandro para engolir o orgulho e procurá-la, saber como ela está, se realmente está tão preocupado. Leandro está ansioso, pensa no que Gabriel lhe disse.

