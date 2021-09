*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vasco chora e enquanto Ângela trata de Vasco, Linda aproveita para tentar fugir, mas Ângela consegue apanhá-la a tempo.

Bruno está desesperado. Não consegue ficar apenas à espera de notícias. Todos estão preocupados, mas concordam em que o melhor é Romeu pagar e não avisar à Guarda para proteger Linda.

Jéssica escreve ideias para pedir Rúben em casamento. Tó Quim opina. Serafim diz que há um desabamento de terras. Rúben fica com medo e manda Tó Quim com Serafim ao local.

Vítor toca acordeão, está a melhorar. Rebeca tenta negociar preço de uma autocaravana. Vítor triste diz que sente falta de ter trabalho, horários e regras. Rebeca diz que tudo vai mudar em breve e para melhor.

Luís fala de Dora, tenta que Rute devolva o telemóvel à filha. Rute desata a chorar e conta que Ângela raptou Linda, não quer perder a melhor amiga. Luís consola Rute.

Romeu já tem o dinheiro do resgate. Ângela liga, diz para ele ir ter ao barracão perto da sua antiga casa. Romeu furioso diz a Gastão que ela só está ali para o provocar. Saem os dois apressados.

Julieta está indignada, diz a Romeu que ouviu a música que Linda fez, a falar mal dele, e que devia estar defendido. Romeu não quer saber, liga para Mel e avisa-a de que têm tudo pronto, vão sair para resgatar Linda.

Todos ouvem Romeu, ele diz que vai com Gastão entregar o dinheiro ao armazém perto da casa dos seus pais. Se não derem notícias em meia hora, pede que liguem à Guarda. Lurdes está desesperada. Ao ver Bruno sair, Cátia pergunta o que ele vai fazer. Bruno diz que vai buscar Linda e Vasco, não confia em Romeu. Cátia diz que então também vai com ele.

Linda acorda cheia de dores. Leva a mão à nuca, sente uma ferida. Discute com Ângela. Esta furiosa diz que o tempo está a acabar e que a mata, se Romeu não chegar com o dinheiro. Romeu entrega dinheiro a Ângela. Esta fica furiosa ao ver Gastão e ao ver Bruno a chegar com Cátia. Dispara e atinge Linda no braço. Ela desmaia.

Ângela foge com o bebé. Bruno vai atrás dela. Cátia vai atrás de Bruno. Ângela corre a tentar fugir de Bruno, mas ele apanha-a. O bebé chora e Bruno está fora de si, aperta o pescoço de Ângela, diz que ela não vai magoar mais ninguém. Cátia chega e pede para ele não matar Ângela, diz para ele pensar nos filhos. Cátia pega em Vasco e Bruno solta Ângela, que consegue fugir. Cátia liga para a Guarda.

Jéssica entra, depara-se com uma cena romântica, com a sala cheia de rosas e velas. Começa a ficar aflita e pede ajuda a Rúben, diz que é alérgica a flores. Rúben entra em pânico e sente-se culpado.

Dora queixa-se do telemóvel de Tó Quim. Ele não a deixa baixar uma aplicação. Dora repara que os clientes trocam dinheiro. Tó Quim diz que os clientes jogam às damas por dinheiro. Com isto, Dora tem uma ideia para conseguir dinheiro.

Amadeu não quer acreditar quando Julieta diz que não se pode construir no terreno porque é uma área protegida, diz que Rebeca o enganou. Adelaide está furiosa. Amadeu sente-se mal, e sai furioso.

Vítor tem um plano para aprender a tocar acordeão. Amadeu entra furioso e acusa Rebeca de lhe ter vendido um terreno onde não se pode construir. Quer o dinheiro de volta, mas Rebeca nega. Vítor fica a sentir-se culpado.

Linda acorda e pergunta logo por Ângela e pelo Bruno. Romeu fica magoado, mas disfarça. Diz que Ângela fugiu, mas tem a certeza que a Guarda vai apanhá-la. Bruno diz que Vasco está bem e está em casa deles.

