Luís tenta ir embora com hambúrgueres na roupa, mas acabam por cair e Rebeca Sofia apanha-o em flagrante. Luís fala da ideia da roulotte e ela diz-lhe que quer ser sua sócia. Luís contrariado aceita.

Gabriel diz a Rita que sente que ela se está a esquecer da relação deles. Ela diz que ele não a apoia com o livro e que não a consegue ver a ser melhor do que ele. Gabriel irrita-se e ignora-a.

Mélanie diz a Bruno que estragou tudo com Leandro, conta-lhe sobre o beijo com Gastão. Bruno tenta não criticar a filha apesar de não gostar do que ouve, abraça-a e dá-lhe apoio.

Linda diz a Rute que fecha o café e que falam depois sobre Sandra. Rute sai com Márcio e Shakira. Linda ouve um barulho atrás de si e volta-se, fica tensa.

Bruno pergunta a Cátia se viu Linda e ela diz-lhe que não. Bruno irritado diz a Cátia que Linda não dormiu em casa.

Romeu acorda com seu telemóvel a tocar e atende, vê que é Ângela e fica irritado, diz-lhe que vai ligar à Guarda. Ângela pede dinheiro a Romeu, diz-lhe que tem 12 horas para reunir o dinheiro e que se chamar a Guarda, Linda morre.

Linda está no chão amarrada e amordaçada em pânico. Romeu furioso, com Ângela ao telemóvel, não acredita que ela tenha a Linda consigo. Diz que sem provas não lhe arranja o dinheiro que ela está a pedir.

Linda tenta libertar-se e Ângela grita com ela. Tira fotografia de Linda e envia a Romeu. Romeu recebe a foto de Linda amarrada e fica transtornado, diz Ângela que se ela faz mal a Linda, acaba com ela de vez. Ângela dá 12 horas para ele arranjar o dinheiro ou mata Linda. Ângela desliga a chamada.

Romeu apressado diz a Sandra que Ângela raptou Linda. Sandra quer chamar a Guarda, mas Romeu diz que não podem arriscar. Sandra pede para o pai ter cuidado. Fica assustada.

Mel está abatida por causa de Leandro. Lucas diz para ela deixar passar um tempo, tem a certeza de que eles vão resolver os problemas da relação. Mel recebe chamada do pai a perguntar pela mãe.

Leandro não quer acreditar na traição de Mel. Gabriel diz que um beijo não é considerado traição. Falam de Rita, Gabriel diz que não conseguem estar juntos sem discutir, mas ainda não quer desistir da relação.

Todos estão preocupados com Linda. Romeu conta que Ângela raptou Linda e mostra a foto. Lurdes sente-se mal. Romeu diz que é melhor não avisar a Guarda, promete pagar o resgate e salvar Linda.

Rebeca não gosta das novas letras das músicas dos "Bolinhos de Amor". Gabriel diz que vai ver o que pode fazer. Romeu entra desorientado. É bruto para Rebeca que fica magoada.

Romeu conta a Gastão que Ângela raptou Linda e pede um milhão de euros. Gastão diz que vai com ele entregar o dinheiro. Romeu sente-se culpado, tem medo que Linda morra.

Amadeu diz a Julieta que amanhã vai estar com o empreiteiro para falarem da construção da casa dela, no terreno. Adelaide fica irritada. Rita diz a Adelaide que gostava de ir para outro quarto, conta que a relação com Gabriel não está bem. Adelaide diz que eles têm de resolver os problemas deles. Rita sai e Adelaide espreita o livro que Rita escreve. Fica chocada.

Rúben encomenda rosas. Conta a Serafim que vai pedir Jéssica em casamento, com um pedido simples. Serafim acha mal e aconselha-o a fazer um pedido original e especial.

Dora está desesperada e pede dinheiro ao pai para comprar um telemóvel novo. Luís diz que não tem. Dora pede para ele convencer a mãe a devolver-lhe o telemóvel.

Rogério fica chocado quando Sandra lhe conta que Ângela raptou Linda. Sente-se culpada porque foi ela quem expulsou a tia de casa. Rogério abraça Sandra, diz que nada do que se está a passar é culpa dela.

Linda tenta convencer Ângela a libertá-la, mas ela manda-a calar.

