Ângela diz a Cajó que não tem a arma, mas guardou provas contra ele. Quando Cajó sai da hamburgueria, Ângela vai atrás do balcão e rouba dinheiro da caixa.

Rita escreve o seu livro, mas ouve Adelaide e perde a concentração, sai do quarto para ver o que se passa. Adelaide discute com Jéssica, diz-lhe que não pode pedir Rúben em casamento, isso é uma função dele e não dela.

Linda fica em choque com o que vê de Sandra na revista. Lucas diz-lhe para ligar a Sandra. Linda liga-lhe e diz-lhe que estará ali se precisar de falar.

Rogério discute com Sandra por causa da revista, diz-lhe que podia lhe ter dito antes para estar preparado.

Romeu continua revoltado por causa de Sandra e não ouve o que Gastão fala sobre Cajó. Gastão mostra-lhe que Linda colocou a nova música na sua página. Romeu fala sobre Mel. Romeu e Gastão falam sobre Mélanie e Linda.

Gabriel animado por ver Leandro, Mélanie fala sobre a nova música que fizeram e Leandro diz que precisa só de falar com Romeu e já vai ter com eles. Gastão e Romeu falam sobre Mélanie e Leandro que ia entrar, fica a ouvir. Gastão diz a Romeu que não consegue esquecer o beijo que ele e Mel deram e que a vai respeitar seja qual for a decisão. Leandro fica em choque e chora de raiva diz a Gabriel para deixar ele e Mélanie sozinhos e sai para o estúdio. Gabriel fica confuso.

Leandro confronta Mélanie sobre o beijo com Gastão, ela diz-lhe a verdade e Leandro termina a relação com ela. Gastão entra e ela pergunta a quem contou sobre o beijo, ele diz-lhe que só falou com Romeu sobre o assunto. Mélanie sai furiosa com ele.

Cajó mente a Emília, diz-lhe que a guarda falou no nome dela. Cajó diz que única solução é ir embora dali e pergunta se quer ir com ele e fazer uma vida nova, fora de Penafiel. Emília aceita.

Shakira pergunta como vai o negócio, Luís diz-lhe que precisa de dinheiro para começar. Pergunta a Shakira se ela pode fazer um peditório, ela recusa e Luís diz-lhe que vai arranjar uma solução.

Rebeca Sofia oferece um acordeão a Vítor. Emília chega e entrega-lhes a tela, diz-lhes que é uma oferta de despedida. Emília mente, diz que recebeu uma oferta de trabalho fora. As duas abraçam-se.

Ângela fala com o sobrinho, diz-lhe que vai recuperar tudo o que perdeu. Abre a sua mala e tira uma arma.

Linda chega e diz a Romeu que veio falar com Sandra. Romeu confronta-a sobre a música, mas Linda diz que não a vai tirar da sua página e que está ali apenas porque está preocupada com Sandra. Romeu fica possesso. Linda diz a Sandra que não está ali para a vai julgar e pergunta se fez a entrevista por ela ou para se vingar de todos. Sandra diz-lhe que fez por ela. Linda mostra-se carinhosa com ela.

Shakira chama Cátia ao palco para cantar com ela e Márcio. Bruno relembra o passado, ele e Rute aplaudem. Bruno diz a Cátia que não crítica Linda por ter ido ter com Sandra.

Mélanie tenta resolver as coisas com Leandro, mas ele diz-lhe que não consegue estar com uma pessoa que o traiu. Mélanie pega nas suas coisas e sai. Leandro fica magoado.

