*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno liga a Sandra, preocupado. Sandra fala com ele cheia de remorsos. Romeu avisa-a que Bruno é um mentiroso e Sandra diz-lhe que ele acha isso porque sente ciúmes.

Cajó entra na editora, apressado. Romeu avisa-o que Gastão mantém-se na editora a trabalhar com eles. Cajó diz-lhe que nunca falhou à editora e que não irá ser agora que vai acontecer. Cajó senta-se, olha para Linda e fala-lhe sobre a nova música. Ela não lhe diz uma palavra e sai do estúdio, furiosa. Linda diz a Romeu que não quer gravar com Cajó. Este entra e Romeu diz-lhe que Linda vai gravar com ele, mando-o tirar o dia e sai com Linda. Cajó acusa Gastão de querer acabar com ele.

Julieta fala com Cajó sobre Ângela, diz que está preocupada com ela. Cajó atende a chamada de Ângela. Ela diz-lhe que a guarda tem provas contra eles. Cajó vê que deixou o carro aberto, fica com um mau pressentimento.

Bruno está preocupado com o filho. Lucas vê o esboço que Cátia está a trabalhar. Ela pergunta se ele não a quer ajudar na organização para montar um negócio. Rogério pede desculpa a Lucas, mas este diz-lhe que não quer voltar para a barbearia, deixando Rogério consternado.

Linda começa a cantar enquanto Gabriel a grava. Romeu percebe que a música é sobre ele e manda Gabriel sair. Romeu discute com Linda e diz-lhe que quem tem de a esquecer é ele, saindo furioso.

Na hamburgueria, Leandro chama Gastão, que não se sente à vontade e tenta sair dali. Leandro fala sobre a nova música de Mel e diz-lhe que ele a podia ouvir. Mel e Gastão mostram-se tensos na presença um do outro.

Cajó vê o carro da guarda no retrovisor. O carro da GNR liga as luzes de emergência e faz-lhe sinal para encostar. Cajó para o carro, mandam-no sair e abrir a bagageira. Cajó fica nervoso e tenta ganhar tempo.

Ângela tenta acalmar o sobrinho e liga à ama. Ângela fica com raiva da ama por não aceitar ajudá-la com Vasquinho.

O guarda revista o carro de Cajó e não encontra nada.

Romeu grita por Sandra e discute com ela por causa da capa da revista com o título: “Filha de Romeu Santiago põe tudo a nu”. Sandra diz-lhe que o corpo é dela e fica magoada com as palavras do pai. Romeu explode de raiva e recorda uma conversa que teve com Vanessa no passado.

Leandro sente-se inseguro por não conseguir acabar a música com Mel. Ela fala com ele e sorri por ter conseguido convencê-lo a continuar a trabalhar.

Dora e Lucas pedem desculpa um ao outro. Lucas diz-lhe que não sabe como namorou com ela. Dora fala de Sandra se despir em revistas. Lucas sai apressado, deixando Linda intrigada.

Estão a ver a revista Violeta. Rúben diz a Tó Quim que tem de aprender a respeitar as mulheres. Serafim pergunta-lhe se já pediu Jéssica em casamento e Rúben nega, nervoso.

Rogério vê a revista Violeta e fica paralisado. Luís chega e diz-lhe que tem de colocar a mão em Sandra.

Ângela pede ajuda a Julieta, que lhe dá dinheiro e diz que vai buscar comida para levar. Cajó entra na hamburgueria e enfrenta Ângela.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO