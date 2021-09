*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sandra sente-se revoltada por Romeu saber que foi Ângela quem matou a mãe. Sente-se culpada por Ângela ter levado o irmão. Romeu fica preocupado com o estado de Sandra.

Cajó diz a Ângela que está cansado de ser a última opção, ao que ela engole a seco. Cajó diz-lhe que Liliana foi fiel ao confirmar o álibi, ao contrário dela. Agora é Ângela que está sob suspeita e não ele. Ângela fica sem reação.

Rúben angustiado com o que se passou com Jéssica. Cátia chega com um Tupperware, diz a Rúben que era para Serafim. Este agradece e afasta-se, o que deixa Cátia triste.

Rute e Rogério repreendem Dora, ela faz-se de vítima e Luís defende-a. Rute quer que ela ajude o irmão já que o fez despedir Lucas. Rogério diz que prefere trabalhar sozinho. Dora sente-se culpada.

Lucas está farto do sermão de Linda e de Bruno, diz que até arranjar trabalho, ajuda no café e sai. Linda conta a Bruno que Sandra expulsou Ângela de casa e ela levou o sobrinho. Bruno fica inquieto.

Ângela lembra-se de uma conversa com Cajó sobre a arma que usou para matar Vanessa e esboça um sorriso de quem acabou de encontrar uma saída para a sua situação. Deita um olhar irritado a Cajó. Este diz-lhe que escondeu a arma no armazém que era do Anselmo e que ninguém vai procurar a arma ali.

Gastão diz a Romeu que gostava de ficar a trabalhar com ele em vez de voltar para o Brasil. Romeu pergunta se é por causa de Mel, mas Gastão não lhe responde e vai embora.

Leandro adormeceu e Mélanie olha-o, pensativa. Relembra o beijo com Gastão e deita-se ao lado de Leandro, abraçando-o, tentando abstrair-se.

Gabriel e Rita começam a discutir. Rita diz-lhe que ele é esforçado no seu trabalho, mas não tem jeito para escrever músicas. Gabriel fica desanimado e vira-lhe costas deixando Rita irritada.

Rebeca Sofia chega e vê que Vítor está em baixo. Ele abre uma caixa e mostra recordações que tem ali guardadas, Rebeca ao ver foto dele no rancho tem uma ideia. Vítor fica com um olhar perdido sem percebê-la.

Ângela entra no armazém com o bebé Vasco, olha em volta, avaliando o local. Encontra uma falha no chão e descobre a arma que Cajó escondeu ali. Sorri vitoriosa.

Bruno diz a Linda que não vai ficar em casa parado, à espera de uma desgraça sobre o filho. Linda chama-o à razão.

Rita tirou um dia de férias para acabar o livro. Pergunta se Gabriel quer ler o livro e ele ignora-a. Rita sente-se culpada.

Cajó fala ao telemóvel, sai do carro e não o fecha, sente que está a ser observado. Ângela aproxima-se do carro dele e coloca um saco lá dentro. Afasta-se, pega no telemóvel e liga para a guarda.

