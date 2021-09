*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cajó mente ao guarda e diz que Liliana pode confirmar onde esteve. O guarda sai e Cajó liga a Ângela.

Ângela fala com o Dr. Saraiva, diz-lhe que não há nada a fazer para anular o acordo pré-nupcial. Ângela tenta pagar a conta, mas os cartões são rejeitados. Julieta tem pena dela e diz-lhe que o almoço é oferta da casa.

Rute confronta Lurdes por falar mal dela, Cátia pede-lhe desculpas. Rute diz-lhe que ela e Serafim já não têm qualquer relacionamento e que ele ainda gosta dela. Lucas entra e diz que Dora roubou dinheiro da barbearia e que ele foi despedido por culpa dela.

Dora faz-se de vítima sobre o que aconteceu na barbearia. Luís diz que vai falar com Lucas, Dora não quer e pede-lhe dinheiro para comprar um telemóvel, Luís diz-lhe que não tem dinheiro para um telemóvel. Dora fica irritada.

Rute confronta Rogério sobre Lucas e ele diz-lhe que despediu Lucas por que atirou a Dora ao chão, mas que sabe que ela ia roubar o dinheiro. Rute desanimada por não ter sossego.

Mélanie diz a Leandro que começou a escrever uma música, mas bloqueou, pede-lhe ajuda. Leandro começa a tocar uns acordes na sua guitarra e Mélanie junta-se a ele. (Oiça aqui os momentos musicais da novela.)

Rogério diz a Sandra o que se passou com Lucas, diz-lhe que ele não tinha o direito de ser tão bruto com Dora. Sandra defende-o, ele pergunta se foram ali para estarem a discutir e Sandra cai em si. Beijam-se apaixonados.

Linda e Romeu encaram-se, Linda diz que grava o disco e depois resolvem o que fazer. Ângela chega e discute com Romeu, ele diz-lhe que ela só queria lucrar com ele e expulsa-a do gabinete. Ela diz-lhe que vai dar cabo da editora e sai. Romeu avisa todos na editora que Ângela não é bem-vinda ali. Linda diz a Romeu que única coisa que quer da editora é o seu próximo álbum. Romeu fica irritado.

Cajó pede desculpa a Emília e falam sobre o casamento de Ângela. Cajó é carinhoso com ela, Emília diz-lhe que gosta de como ele a faz sorrir. Aproxima-se dele sedutora e puxa-o para o quarto.

Sandra e Rogério aproveitam o momento, Sandra diz-lhe que é hora de voltar à realidade e que tem de ir ver como está a tia que deve estar desfeita. Rogério assente, compreensivo.

Romeu furioso, confronta Bruno, que vê Linda a entrar e aproveita para fazer-se de vítima. Linda separa-os e diz a Romeu para ir embora. Bruno finge sentir-se mal. Linda diz a Bruno que não se esquece do que ele fez no passado por ela e que a família é o mais importante na vida dela neste momento. Bruno olha-a, num misto de amor e peso na consciência.

O guarda diz a Ângela que estão a investigar o atentado contra Mélanie. Ela fica tensa, mas disfarça, ele avisa-a que irá receber uma notificação. Sandra pergunta se foi ela que matou a mãe e Ângela congela.

Leandro toca guitarra e Mélanie escreve na folha. Ela atende Gastão, disfarça e evita falar com ele. Mélanie mente a Leandro, diz que Gastão queria saber se ela volta para a editora. Gastão diz-lhe que o relacionamento que teve com Ângela nunca foi real e que não consegue esquecer o que se passou entre eles.

Linda escreve um tema novo, Bruno agradece-lhe por ficar do lado dele. Linda diz-lhe que irá ficar sempre do lado da verdade. Bruno sente-se culpado, mas tem esperança.

Sandra quer Ângela fora de casa, diz-lhe que ela sai, mas o irmão Vasco fica. Ângela diz-lhe que Vasco vai com ela. Sandra diz-lhe que arranja maneira de ela ficar sem a guarda dele. Sandra abre a porta e atira a mala de Ângela para fora de casa. Ângela fica em choque, Sandra dá-lhe dinheiro para dormir num hotel e expulsa-a. Ângela sai, levando o bebé Vasco com ela.

