*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu envia uma mensagem a Linda para avançar. Mélanie diz que entra na casa de Ângela porque conhece bem os cantos, Linda cede contrariada.

Gabriel reclama com Rita por não estar a trabalhar na criação de letras de música. Julieta entra, entrega um presente para Ângela e começa a falar sobre o amor. Rita acha que Julieta é doida e diz a Gabriel que vai para casa trabalhar no livro. Gabriel sente-se frustrado.

Na quinta onde decorreu a cerimónia, Romeu vai discursar e fazer um brinde aos noivos, Rogério oferece a sua taça de champanhe, que rejeita dizendo que já bebeu muitas, Rogério fica encavacado. Ângela brinca com a situação enquanto Romeu discursa, Ângela sente-se feliz.

Mélanie desce com portátil de Anselmo e uma pasta. Fala ao telemóvel com Linda, avisa-a que está a sair, olha em volta. Pousa a chave de Romeu à saída e sai de casa. Linda entrega tudo ao guarda e diz-lhe que tem tudo ali para seguir um novo rumo na investigação, ele diz que vão analisar tudo. Lurdes entra e pergunta o que se passa, quer uma explicação.

Rebeca diz a Vítor que ele devia ser consultor de uma empresa. Márcio entra desconfortável, falam sobre o quadro. Emília recebe uma mensagem de Cajó, diz que tem de ir ter com ele. Tira foto para depois pintar o retrato.

Luís diz a Shakira que vai ter uma hamburgueria móvel, ela gosta da ideia. Luís pergunta a Rute onde vai, mas ela sai, sem lhe responder. Luís farto da situação, fica amuado.

Rute fala com Serafim, ambos sentem que tentam esquecer as vidas deles da maneira errada, riem com a sintonia de sentimentos. Rute diz-lhe que estará sempre ali para o que ele precisar.

Lucas diz a Cátia que ainda não sabe o que fazer na vida. Começa a falar sobre o negócio de Cátia, ela fica nervosa e pede-lhe para parar. Lucas ergue os braços em sinal de rendição.

Linda diz a Mélanie que dúvida que volte a cruzar-se com Ângela na editora depois do casamento. Leandro diz-lhe que não tem de dar justificações pois é dona de 25% da editora.

Romeu liga a Linda, pergunta se ela já acredita nele. Romeu desliga e olha para cima, como se esperasse qualquer coisa.

Cajó embriagado diz a Emília que todos o querem ver pelas costas. Ela tira-lhe a garrafa da mão e abraça-o. Cajó chora.

Linda diz a Cátia que pode adiantar-lhe o dinheiro para o atelier, Cátia diz-lhe que não quer dar um passo maior do que a perna e prefere ir com calma.

Gastão fala de Margarida, a sua irmã, que se suicidou depois da audição que teve com Ângela, acusa-a de ter destruído parte da vida dele e da família. Ângela tenta recompor-se, quando entra Romeu no quarto. Ela procura ajuda nele, mas o olhar de Romeu é gelado. Diz que agora ela vai sentir o que é ir ao fundo como fez com eles.

