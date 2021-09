*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mélanie recebe uma chamada e fica preocupada com o que ouve. Lurdes reclama de Linda não ter tirado nenhuma foto do concerto para ela publicar. Cátia atende Mélanie e depois de desligar a chamada, conta-lhes que Bruno está no hospital. Lurdes sente-se mal e desmaia.

Luís reclama do seu trabalho, Shakira diz-lhe que ele precisa do trabalho. Shakira diz-lhe que ele só sabe servir às mesas e conduzir. Luís tem uma ideia.

Tó Quim diz a Vítor que ele já não trabalha ali, Rúben entra e pergunta a Vítor o que está ali a fazer. Vítor pede-lhe o emprego de volta. Rúben diz que já contratou outra pessoa. Vítor sai cabisbaixo.

Rebeca Sofia mente relativamente ao terreno, diz a Amadeu que era uma boa compra para a casa de Julieta e que ainda lucravam. Amadeu não se mostra interessado, mas Rebeca avisa-o que o pode levar a ver o terreno.

Mélanie faz festas ao pai e fala com ele, pergunta o que se passou. Liga a Linda e deixa-lhe uma mensagem de voz. Mélanie diz-lhe que estão a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo. Bruno que estava acordado sem Mélanie saber vira o rosto, pensativo.

Sandra diz a Rogério que no dia seguinte é o casamento da tia e quer que ele vá com ela. Lucas diz-lhe que fica ali e despede Rogério, na brincadeira, para ir com Sandra.

Romeu diz a Gastão que está proibido de falar em Mélanie. Gastão diz-lhe que não tem de se preocupar, os dois falam sobre o casamento. Romeu diz que se pagaram a Liliana mais do que Cajó pagou, tem a certeza de que ela vai falar.

Leandro sente-se impotente por não poder ajudar Mélanie. Gabriel desabafa com Leandro sobre Rita, diz que desde que é chefe dela, a relação deles está pior e não a quer perder.

Dora joga no telemóvel e ignora Luís e Rogério. Luís com raiva vai apertando o nó da gravata de Rogério, sufocando-o. Rogério diz-lhe que por ele não ia ao casamento de Ângela.

Brindam ao começo de uma nova etapa na vida deles. Sandra diz a Ângela que espera que Gastão tire o azedo que tem nela. Ângela diz que é altura de serem felizes, brindam.

Linda diz a Mel para comer qualquer coisa, diz que fica ali com Bruno. Ele finge que acorda e mente-lhe, diz-lhe que foi ver o filho e que Romeu o tentou matar. Linda fica em choque.

Gastão diz a Liliana que a guarda deve falar com ela nos próximos dias e quer que ela diga a verdade. Ela vê o envelope e acaba por assentir.

Leandro nervoso pega no telemóvel de Anselmo e vê na galeria um vídeo, que surge em primeiro lugar, carrega no play. Leandro em choque com o que vê. O vídeo foi gravado por Anselmo para Mélanie dizendo que foi Cajó que a tentou matar e que Vanessa a salvou porque ele lhe disse. Diz-lhe para ter cuidado com Cajó e Ângela.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO