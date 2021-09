*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela discute com Romeu por causa de Julieta, diz-lhe que não a devia ter tratado daquela maneira e que já deve ter esquecido as vezes que traiu Vanessa com as fãs.

Cátia vem ver de Bruno e ele evita olhar para ela, mas quando olha diz-lhe que está feliz por ela estar melhor. Numa atitude determinada e sem hesitar, Bruno pega numa mochila grande e um pequeno saco de viagem. Olha em volta, como se se despedisse da casa e sai.

Romeu abre a porta, Bruno entra e diz que vem buscar o filho. Romeu não o deixa passar, mas Bruno empurra-o. Romeu agarra-o e Bruno aponta-lhe uma arma.

Mélanie acorda sobressaltada, Leandro acorda também, assustado. Mélanie diz que sonhou com Anselmo a tentar dizer-lhe algo. Está muito nervosa.

Romeu e Bruno envolvem-se ao soco, Bruno bate com a cabeça na mesa e fica inconsciente. Romeu vê que ele não está morto e tenta pensar no que fazer.

Sandra pergunta a Ângela se está feliz por ter tirado Vasquinho a Bruno, Ângela diz-lhe que está a perdê-la por isso não está feliz. Sandra sai e Ângela endurece a expressão.

Emília pergunta a Cajó sobre a investigação e ele desvaloriza, diz-lhe que não vai dar em nada. Cajó diz que a vai tirar da estaca zero. Emília força um sorriso e afasta-se.

Rúben diz a Jéssica para voltar para casa, Emília entra e ele pede-lhe ajuda, mas ela diz que não vai se meter no assunto deles. Jéssica diz que só volta, se ele não se meter no seu trabalho. Ele promete e os dois beijam-se. Emília olha-os nostálgica.

Cátia fala com Lurdes e Rute sobre Linda, quando Mélanie entra e pergunta por Bruno, diz que ontem achou-o estranho. Cátia diz-lhe que ele ainda não apareceu. Mélanie força um sorriso e sai.

No hospital, duas enfermeiras cuidam de Bruno que está deitado ainda inconsciente. Romeu nervoso, liga a Gastão para ir ter com ele. Gastão diz-lhe que de momento não consegue e pede-lhe para ele ir à editora. Romeu desliga e ignora Ana que entra em casa, com o bebé Vasco.

Lurdes faz uma receita durante uma live no Instagram. Lucas aparece e não percebe, rouba um camarão. Lurdes fica chateada porque ele está a estragar a seu live, mas no fim aproveita para fazer uma piada sobre a intromissão de Lucas.

Julieta reclama das fotografias de Luís e Rebeca Sofia no dia do evento. Julieta fala com Amadeu para lhe pagar o que ele emprestou. Rebeca Sofia ouve Amadeu a falar de uma casa para Julieta e tem uma ideia.

Ângela e Gastão assinam acordo pré-nupcial. Gastão oferece-lhe um voucher de viagem ao Brasil e Ângela fica feliz. Gastão olha-a com um ar vingativo.

Mélanie abre a caixa de pertences do Anselmo, pega no telemóvel dele e liga-o. Leandro recebe chamada, diz a Mélanie que Gabriel precisa de falar com ele. Saem, deixando as coisas de Anselmo no sofá.

Romeu nervoso, liga para o hospital, quer saber notícias sobre o estado de saúde de Bruno.

Cajó está furioso, pergunta a Gabriel por Rita. Gabriel liga-lhe, Rita chega e conta-lhe que esteve com a amante de Eça. Tem a certeza de que Adelaide matou Eça e enviou uma carta para amante dele.

Já acordado, Romeu explica a Bruno o que fez com as coisas dele, diz-lhe que ninguém tem de saber o que se passou. Bruno pergunta porque está a fazer isso, Romeu diz-lhe para ficar quieto porque ele vai recuperar o filho dele. Bruno fica a pensar.

