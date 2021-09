*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mélanie diz a Leandro que já contou a Ângela que vai voltar a cantar. Ela pergunta se ele se sente nervoso com a consulta, Leandro diz que só quer começar a terapia.

Jéssica diz a Rúben que está farta de ser colocada de parte, ele diz que está a pensar na proteção do bebé. Jéssica diz-lhe que não pode mandar nela daquela maneira e sai irritada.

Rebeca Sofia fala com Vítor sobre Emília fazer um quadro da família para a hamburgueria deles e ele aceita.

Gabriel reclama com Rita, ela diz-lhe que está a escrever uma letra para Linda e não o seu livro, mostra-lhe, mas ele não liga. Rita mostra a nova letra a Linda que adora a letra. Gastão chega, diz-lhe que Mélanie vai voltar a cantar e que amanhã irá abrir um concerto no coliseu. Linda e Rita ficam emocionadas.

Luís é mal-educado com um cliente, Rebeca Sofia pede desculpas e repreende Luís. Emília chega e Rebeca diz-lhe que quer que ela faça um retrato da sua família e para dizer o seu preço. Emília agradece-lhe o carinho.

Vítor diz a Rúben que não pode contar o que se passa se não ele também fica em risco, Rúben fica apreensivo. Dora abre a caixa das gorjetas sem a verem, aponta o valor que tem para comprar um telemóvel novo.

Jéssica Isabel irritada diz a Adelaide o que Rúben está a fazer com ela. Adelaide tenta chamá-la à razão, mas diz-lhe que pode ficar ali um ou dois dias, que Rúben assim assusta-se. Jéssica suspira, frustrada.

Leandro sente-se cansado e diz a Mélanie que está a tentar dar a volta por cima. Mélanie diz-lhe que vão fazer tudo juntos. Leandro sorri e beijam-se.

Romeu explica a Julieta que as cartas não eram escritas por ele deixando-a perturbada com o que ouve e a chorar desiludida. Ângela ouve a conversa sem eles darem conta dela. Julieta pergunta se a enganou estes anos todos, recua nervosa em negação. Ângela tenta falar com Julieta, mas ela sai disparada. Ângela discute com Romeu e sai atrás de Julieta.

Rute diz a Bruno que ele é um bom pai e irá conseguir recuperar o filho, só tem de pensar numa forma de provar que o tramaram. Rute vai atender os clientes deixando Bruno pensativo.

Ângela tenta acalmar Julieta, diz-lhe que Romeu ama quem o ouve. Julieta fica mais animada, Ângela disfarça o alívio que sente.

Rúben entra em casa, que está em silêncio. Liga a Jéssica Isabel, fica angustiado quando ela lhe diz que não vai dormir a casa e precisa de pensar.

Vítor conta a Rebeca que o terreno que compraram foi transformado em área protegida. Rebeca Sofia fica em choque e Vítor mostra-se desanimado.

Luís explode e diz que Rute tem um caso com Serafim, Rogério e Dora não reagem. Luís age como se lhe estivessem a espetar uma faca nas costas. Dora e Rogério desvalorizam e riem.

Bruno tenta agir com naturalidade, o que deixa Lucas indignado. Linda não entende porque Lucas estar a ser rude com ela. Bruno tenta aliviar o ambiente, mas Lucas continua irritado com a hipocrisia da mãe.

Gastão avisa Romeu que já marcou tudo com o notário. Romeu esboça um sorriso.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO