O evento de inauguração da nova gerência de Julieta na hamburgueria já começou. Ouve-se música de Romeu. Lurdes diz que deu a tarde de folga a Rute, Luís liga a Rute que diz que tem o café cheio de clientes e não pode passar no evento da hamburgueria. Luís fica furioso e sai disparado.

Lurdes fica aterrorizada quando vê que Alfredo, com quem se vai encontrar e não vê desde os tempos de escola, aparece de andarilho. Adelaide goza com a situação.

Luís entra em casa vestido de hambúrguer, molhado da chuva que apanhou e vê Rute e Serafim meio despidos. Luís tenta bater em Serafim, mas não consegue por causa do fato. Serafim diz que está a mais e vai embora. Rute diz a Luís que não são marido e mulher e atira-lhe à cara que se lhe doeu, a ela também doeu quando a traiu.

Dora liga o telemóvel antigo à corrente e a luz vai abaixo, Jéssica pega numa cadeira para ver a lâmpada que estoirou. Ela assusta-se com Rúben e vai ver, furiosa, o quadro de eletricidade. Dora repreende Rúben com o olhar.

Romeu termina de cantar, Julieta está encantada com ele. Rebeca Sofia apresenta a cantora Rebeca que começa a cantar. Estão todos animados, Julieta tenta controlar-se perante Romeu.

Bruno acabou de chegar a casa e Lucas abraça-o, diz-lhe que tem a certeza que foi Ângela que o tramou. Lucas pede a Bruno para falarem a sós, Cátia fica preocupada e deixa-os sozinhos. Lucas conta que Mélanie apanhou Linda e Romeu aos beijos. Bruno diz-lhe que vai resolver as coisas à sua maneira e pede-lhe para ele não contar a ninguém. Lucas fica incrédulo, acha que o pai está a ser passivo.

Sandra diz a Rogério que tem de decidir o que quer fazer da vida, este diz-lhe que tem tempo e que estará ali para ela. Sandra sorri-lhe, grata.

Ângela quer que o acordo seja em pé de igualdade para ambos, sente-se nervosa com o casamento.

Amadeu dá os parabéns a Julieta pelo evento que organizou e pergunta onde é que ela vai tão cedo. Julieta diz-lhe que seguiu o seu concelho e vai reconstruir os seus sonhos.

Cátia pergunta a Lurdes como correu o encontro com o Alfredo, Lurdes explica-lhe e Cátia ri-se. Diz a Lurdes que Linda já foi para o café porque Julieta queria falar com ela. Lurdes acha que é por causa de Romeu.

Romeu diz a Leandro que vão estar sempre à sua espera na editora. Mélanie não aguenta e explode com Romeu, ele diz que foi ele quem beijou Linda. Mélanie fica furiosa.

Linda vem do armazém e vai ter com Julieta. Julieta diz-lhe que chegou a altura de Linda saber quem é o verdadeiro Romeu. Entrega-lhe umas cartas que deixam Linda confusa. Linda percebe a devoção de Julieta quanto a Romeu, fica com pena dela.

Gastão avisa Ângela que se casam daqui a dois dias e que já está tudo marcado. Ela olha-o, derretida. Mélanie entra e avisa-os que vai voltar a cantar, o que os deixa satisfeitos.

Luís diz a Rute que tem de terminar tudo com Serafim e faz chantagem com ela, diz que se não terminar com Serafim que não terá mais nada com ele. Rute não quer saber e ele fica furioso.

Linda fala com Romeu sobre Julieta, ele diz-lhe que não foi ele quem escreveu as cartas. Linda acha incorreta a forma como iludem os fãs, Romeu diz-lhe que vai falar com Julieta.

