Mélanie vê entra no estúdio. Depara-se com o beijo de Romeu e Linda , fica em choque e pergunta o que se passa. Julieta que também viu e afasta-se, chocada.

Julieta esbarra em Gabriel, ele vê que ela está a chorar e pergunta o que se passa. Julieta não consegue responder e sai a correr deixando Gabriel confuso.

Mélanie pergunta a Linda se vai contar ao pai sobre o beijo, não quer ouvir as justificações de Linda e sai cheia de raiva. Linda sente-se a quebrar, está dividida. Romeu pede desculpa e diz que é muito difícil para ele fingir que não a ama. Cajó entra no estúdio e pergunta se Linda está pronta para ensaiar interrompendo o momento. Romeu sai e Linda ensaia com toda a emoção que sente.

Julieta entra em casa completamente arrasada, coloca a música de Linda e canta-a, o seu olhar é de pura raiva.

Rute repara que Lurdes está mais arranjada do que é normal, ela diz que convidou o amigo para ir ao evento do Burguer Maroto. Luís convida Rute para o evento, ela mente e diz-lhe que não pode ir. Luís fica triste.

Emília desabafa com Rebeca, que lhe diz que vai ter mais clientes e também para lutar por Cajó se a faz sentir bem. Rebeca diz que vai pensar numa ideia de a ajudar com os quadros.

Dora procura o seu telemóvel, Shakira chega e Dora pede-lhe o telemóvel dela, mas esta diz-lhe que não. Dora encontra um telemóvel antigo, mas fica chateada quando percebe que o telemóvel só funciona à corrente.

Cátia tenta falar com Serafim, conta-lhe que está a ver um sítio para montar um atelier. Serafim é frio e diz-lhe que está de serviço e não pode ficar à conversa. Depois de Cátia sair, Serafim quebra.

Linda deixa mensagem de voz a Mélanie. Romeu entra e diz-lhe que quer que diga o que sente por ele, Linda diz-lhe que não quer perder a filha novamente e sai. Romeu fica magoado.

Lucas conta a Mélanie o que se passou com Bruno, ela tem um ataque de raiva e conta que viu Linda e Romeu aos beijos. Lucas fica chocado.

Lurdes entusiasmada conta a Rute que decidiu fazer uma receita online para os seus seguidores. Sonha em ter um programa televisivo de cozinha.

Romeu e Sandra conversam, ele quer que ela vá ao evento com ele. Sandra diz-lhe que não vai, quer visitar o Leandro. Romeu diz-lhe que só quer que ela seja feliz e abraçam-se.

Ângela e Gastão falam sobre não haver partilhas no seu casamento, ele diz-lhe que quer casar com ela e não com as suas coisas. Ângela sorri e puxa-o para si.

Sandra e Leandro falam sobre as suas carreiras. Sandra pede-lhe que cada vez que ele estiver na terapia, se lembre de que não precisa dela para subir ao palco. Sandra elogia-o e acredita na sua recuperação. Os dois riem entusiasmados.

Rute beija Serafim, mas este afasta-a porque está com medo de ser apanhado. Serafim fala também sobre Cátia e diz que se sente confuso. Rute fulmina-o com o olhar e ele cala-se cedendo.

Rúben diz que têm que sair, Jéssica levanta-se e Rúben diz que ela não vai. Ela sente-se frustrada e fica pior quando Dora a avisa que tem ordens para lhe dar comida e água de hora a hora. Jéssica fica furiosa.

