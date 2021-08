*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Julieta diz-lhes que está feliz por Sandra ter aparecido. Esta estranha-a e diz a Romeu que ela lhe dá arrepios.

Rita abre uma caixa e vê vários envelopes com cartas. Rita quase esbarra contra Amadeu e deixa cair uma carta sem dar por isso. Amadeu lê a carta escrita por Henrique em que diz que se apaixonou por outra mulher, guarda a carta no bolso e vai atrás de Rita, que inventa uma desculpa por ter as cartas espalhadas na cama. Amadeu conta que Eça ia deixar Adelaide e, com pena dela, pede-lhe para fingir que não leram nada e sai. Rita olha a carta, chocada e liga a Gabriel.

Cajó fala com Gabriel, diz-lhe que ele está inseguro acerca do seu trabalho por Rita estar de volta, Gabriel disfarça. Romeu e Sandra chegam e Gabriel avisa-a que Leandro já teve alta.

Sandra avisa-os que não vai voltar a cantar, não é o que quer para a sua vida. Ângela fica em choque, mas acaba por aceitar. Sandra conta que voltou para Rogério. Ângela vai para responder, mas cala-se ao ver o olhar de Romeu.

Bruno diz que lhe fizeram análises e alguém lhe injetou droga, mas não se lembra de nada do que aconteceu. Linda conta que Ângela tem a guarda do Bebé Vasco e que tem de ter fé, mas Bruno está inconsolável.

O guarda pede a Cajó que o acompanhe, diz-lhe que foi apreendida uma falsificação de um pintor e que o seu nome veio à conversa. Cajó faz sinal a Emília para se esconder e sai com o guarda.

Rúben olha babado para a ecografia da gravidez de Jéssica. Esta quer ter relações com Rúben, mas ele rejeita, diz-lhe que é um sacrifício para o bem do bebé. Jéssica Isabel fica frustrada.

Vítor já não sabe o que fazer, senta-se ao pé de Márcio, que pergunta se ele acha boa ideia abrirem uma hamburgueria. Márcio diz que acha que estão a arriscar demasiado. Vítor diz que sabe o que estão a fazer, pouco convencido.

Emília fica em pânico e coloca tudo em sacos do lixo. Rita pergunta se está tudo bem, Emília diz-lhe para a deixar em paz e sai esbarrando em Rita, que fica confusa.

Rute mente a Luís, diz que está cansada e recolhe-se. O telemóvel dela toca, Luís prepara-se para ir ver o telemóvel quando Rute entra e leva o telemóvel consigo. Luís fica desconfiado.

Julieta lembra-se da conversa de Linda e Romeu. Coloca o videoclipe de Linda no seu telemóvel e começa a cantar e dançar imitando-a, estuda a pose de Linda.

Sandra pergunta a Linda se acha que foi Ângela que tramou Bruno e agradece-lhe pelo que fez por ela. Diz que vai voltar para casa. Linda diz-lhe que a porta dela estará sempre aberta.

Mélanie diz a Leandro que já consegue cantar em público e quer que ele cante com ela, ele diz-lhe que tem de regressar sozinha. Mélanie diz que espera por ele.

Cajó tenta acalmar Emília, diz-lhe que deu a volta ao guarda, mas que vão ter de parar com as falsificações uns tempos. Emília diz-lhe para não contar mais com ela para falsificar quadros.

Ângela quer marcar o casamento, Gastão esconde a euforia que sente e diz que trata de tudo relativo ao casamento, Ângela diz que confia nele. Gastão sorri.

Linda e Romeu discutem por causa de Sandra e Bruno, Romeu não aguenta mais e beija-a.

