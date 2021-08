*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela quer ter a certeza que Cajó a ajuda a colocar Bruno novamente na prisão. Apesar de Cajó não entender o que Ângela vê em Gastão faz questão de frisar que é ele que está sempre ao lado dela e aceita ajudá-la. Ângela promete recompensá-lo monetariamente.

Linda quer acompanhar Bruno e levar Vasco ao pediatra, mas ele diz-lhe para ficar com Sandra que está em recuperação. Linda diz-lhe para perguntar tudo ao médico e Bruno diz que qualquer coisa que precise liga-lhe, eles ficam bem.

Rebeca Sofia crítica Rúben por mandar Vítor vender calendários e diz a Vítor para mostrar-lhe que há limites. Vítor começa a ficar motivado com as palavras dela.

Lurdes pede a Cátia para lhe tirar umas fotografias, mas ela não gosta de nenhuma. Rute conta a Cátia que Lurdes tem um amigo. Lurdes diz que também tem direito a distrair-se e Cátia assente.

Linda fala com Romeu, ele diz-lhe para se lembrar do objetivo deles em destruir Ângela. Romeu diz a Linda que tem de manter Ângela calma, por causa do casamento com Gastão. Romeu diz que está tranquilo porque sabe que Sandra está em boas mãos. Sandra entra e diz-lhe que viu a maneira como ela e Romeu se olharam no dia anterior, mas Linda disfarça.

Bruno acaba de estacionar, perto do consultório do pediatra, está inclinado sobre o ovo de Vasco. Cajó agarra-o por trás e tapa-lhe o rosto com um pano. Bruno desmaia e Cajó retira uma seringa do bolso.

Ângela pede a Cajó para fazer tudo tal como combinaram, Gastão entra, ela disfarça e sorri. Gastão é carinhoso e diz-lhe que ela é muito especial, Ângela disfarça o nervosismo.

Bruno acorda dentro do carro, com a GNR a bater no vidro, está desorientado, como se estivesse drogado. O guarda vê a seringa e Bruno tenta explicar-se, mas está demasiado confuso. Cajó observa a cena de longe e afasta-se, com um sorriso. O guarda encontra droga nas calças de Bruno, algema-o e coloca-o dentro do carro, vê o guarda a tirar o filho dentro do carro e grita de raiva, desesperado.

Lurdes pergunta a Cátia se Bruno lhe disse algo, enquanto vê o telemóvel. Cátia diz que ele não deve ter sido atendido ainda. Lurdes mostra-se preocupada.

Sandra avisa Rogério que se vai afastar das redes sociais. Ele fala sobre a câmara escondida na barbearia, diz-lhe que acha que foi Ângela. Sandra fica pensativa, mas sabe que a tia era capaz disso.

Vítor chega com Rebeca, diz que desiste de ser bombeiro, Rúben sai com eles para falarem. Vítor diz que está farto de ser humilhado por isso desiste de ser bombeiro, Rúben diz-lhe que é um dos melhores que ali estão. Rebeca censura Vítor com o olhar para evitar que ele ceda. Rúben olha-o com pena.

Dora culpa Lucas por estar sem telemóvel, Lucas tira o seu telemóvel e goza com ela. Dora pede-lhe para mostrar o vídeo de Sandra, ele nega e diz para ela arranjar algo útil para fazer.

Cátia atende chamada de Linda, fica a saber que Bruno foi preso, conta à mãe que Bruno foi apanhado com droga no carro. Lurdes fica consternada.

Cajó e Ângela conversam sobre Bruno ter ido preso. Ângela atende chamada da assistente social, finge estar chocada com o que ouve.

Rita fala com Gabriel sobre o livro, diz que vai para casa investigar. Gabriel irritado diz-lhe que está no horário de trabalho e não pode sair, ela entrega-lhe umas letras e sai. Gabriel fica irritado.

Emília termina uma tela e envia foto a Cajó. Atende a chamada dele, marca encontrar-se para entregar o quadro. Emília diz-lhe que é quando ele quiser.

Leandro pergunta a Mélanie porque é que ela mudou de ideias relativamente ao pedido de dar um tempo na relação. Ela disfarça e diz que tinha medo de o perder.

Romeu tenta que Sandra volte para casa, ela diz-lhe que vai pensar.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO