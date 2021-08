*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela explode com Sandra e esta pede a Linda para ir ter com ela. Ângela crítica Romeu, mas ele deixa-a ir com Linda. Ângela fica irritada, Gastão olha-o preocupado e sobe.

Jéssica e Adelaide falam sobre a gravidez. Adelaide pede-lhe para investigar Julieta, Jéssica procura e encontra notícias, diz-lhe que o negócio dela no Canadá foi à falência. Adelaide fica em choque.

Emília diz a Cajó que fará mais quadros, ele pede champanhe a Marisa para festejar, mas como é ele que paga, pede para trocar por espumante sem Emília ouvir. Ele observa Marisa com ar de guloso. Esta conta-lhe que Sandra já apareceu. Marisa observa-os e Cajó envia-lhe um beijo.

Mélanie lê carta de Leandro e agradece a Gabriel. Mélanie fala sobre ele não poder voltar a cantar, Gabriel diz-lhe que se ele colocar na cabeça que volta a cantar, irá cantar. Ela sorri.

Bruno não sabe o que se passa com o filho que chora muito. Cátia diz-lhe que talvez com um banho acalme, ele sorri e vai para dentro com o bebé.

Gastão chama Ângela à atenção sobre como tratou Sandra, ela não quer perdê-la para Linda. Gastão diz-lhe que ela não perdeu ninguém e falam de Vasquinho. Ângela diz-lhe que o tribunal vai ver o erro que foi entregá-lo a Bruno.

Sandra agradece a Linda ter vindo ter com ela, fala sobre o sonho com Vanessa e do que ela lhe disse. Linda conta-lhe que quando o pai dela morreu, também sonhava com ele. Tocam à campainha e Linda pede-lhe para abrir a porta. Sandra abre a porta a Rogério, ele pede-lhe desculpas e diz-lhe que esteve no concerto. Beijam-se, Sandra diz que devia ter compreendido o lado dele. Os dois abraçam-se.

Adelaide e Amadeu confrontam Julieta sobre o seu negócio no Canadá, ela chora e conta-lhes a verdade e o que sofria com Joe. Adelaide sai furiosa e Amadeu vai atrás dela para lhe dar apoio. Julieta limpa as lágrimas e sorri.

Rúben diz que Tó Quim fica responsável pelas obras, Vítor fica desanimado. Jéssica diz a Rúben que Vítor sente saudades de ter responsabilidades. Rúben manda-o vender calendários, Jéssica tem pena de Vítor.

Rogério crítica Rute por sair com Luís e Serafim, Rute diz-lhe para não ter mentalidade de homem das cavernas, diz que precisa de se divertir. Ele conta-lhe que fez as pazes com Sandra.

Ângela quer levar Sandra com ela e discute com Linda, que a enfrenta, Sandra fica em pânico não quer ir com ela. Ângela diz a Sandra que vai arrepender-se. Bruno expulsa Ângela de casa, diz a Sandra que não tem culpa do irmão estar a chorar.

Gastão fala ao telemóvel com Ângela que está muito nervosa. Diz que a família de Linda lhe quer roubar tudo e não vai descansar até não recuperar o Vasco e a Sandra. Gastão pede a Romeu para falar com Linda, precisa que Ângela esteja focada no casamento. Gastão já combinou tudo com o notário, basta Ângela assinar o papel em que passa tudo para Romeu.

