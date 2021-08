*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela fala com o sargento ao telefone, indignada porque ainda não há novidades do paradeiro de Sandra. Cajó provoca Gastão, que se irrita e empurra-o. Ângela expulsa Cajó de casa e pede a Gastão para se acalmar. Gastão diz-lhe que se casa com separação de bens porque não tem interesse nos bens ou dinheiro dela. Ângela fica agradada com o que ouve.

No hospital, Bruno acalma Mélanie, diz-lhe que fez tudo o que podia. Mélanie vai falar com a enfermeira. Melánie diz a Bruno que Leandro está no recobro e que a médica já vem falar com ela.

Adelaide diz a Cátia que não apresentou queixa por causa de Lurdes e Serafim. Adelaide diz-lhe para dar tempo a Serafim, mas para lutar por ele. Cátia sorri, agradecida.

Rogério pergunta a Serafim se ele e Rute têm algum relacionamento. Serafim diz-lhe que Rute o ajudou imenso, mas não estão juntos. Rogério não quer ouvir mais e tapa os ouvidos.

Linda vê um pedaço rasgado do vestido de Sandra. Romeu olha em volta, ambos gritam por Sandra. Vão caminhando, sentindo que estão cada vez mais perto dela.

Lurdes sorri a olhar para o telemóvel enquanto Rute se aproxima. Lurdes fala de um seguidor do seu tempo de escola, mas depois diz-lhe que não tem de falar com ela sobre isso. Rute chama-a de ingrata.

Marisa chama atenção de Rebeca Sofia, diz-lhe que o pedido estava errado. Rebeca fala com os clientes, Julieta ouve e oferece cinco refeições a 50%. Julieta diz a Rebeca que sairá do ordenado dela. Rebeca fica irritada.

Gastão diz a Ângela que os jornalistas já sabem sobre o desaparecimento de Sandra, mostra o áudio da live de Julieta. Ângela fica irritada, Gastão diz que é bom saberem, porque pode ser uma boa ajuda. Ângela cede porque quer ter notícias da sobrinha.

Rúben sente-se frustrado, Vítor diz-lhe que ele tem de delegar tarefas e não pode querer fazer tudo sozinho. Rúben fica pensativo e Vítor sorri convencido que ele o vai puxar para perto do comando.

Jéssica pergunta a Emília se foi ela que contou sobre a gravidez. Emília diz-lhe que sim e pede desculpa, Jéssica fica desagradada e diz para ela cuidar da sua própria vida e deixá-los em paz.

Mélanie diz a Leandro que a cirurgia foi um sucesso, tiraram o tumor e bastante tecido à volta. Segura-lhe a mão e ele aperta-a com força.

Linda e Romeu gritam por Sandra. Vanessa acorda Sandra. Sandra diz-lhe que tem saudades e quer ficar com ela. Vanessa diz-lhe que a mãe está a chamar por ela e que irá tomar conta dela. Sandra acorda. Romeu e Linda batem o olhar em Sandra que está num estado lastimável. Sandra diz que viu a mãe e desmaia. Linda e Romeu ficam aflitos ao verem-na inanimada.

Ângela quer ir à Guarda, tem um ataque de raiva. Gastão entra e segura-a, não a deixando mexer-se, tenta confortar Ângela.

Romeu coloca Sandra no carro, tapa-a com o seu casaco. Linda diz que precisam de um hospital rapidamente. Sandra diz que esteve com Vanessa e desmaia. Romeu e Linda estão tensos.

Ângela recebe uma chamada, diz a Gastão que encontraram Sandra e vão ao hospital. Ângela diz que Sandra se enfiou no meio do mato para os preocupar. Gastão diz-lhe para não tirar conclusões precipitadas. Ângela está nervosa.

Leandro quer saber se pode voltar a cantar, ela diz-lhe que a médica fala com ele depois. Gabriel entra no quarto e brinca com Leandro sobre a sua aparência. Gabriel sorri, apreensivo.

Rebeca Sofia faz exercício de forma muito enérgica, conta a Vítor o que se passou com Julieta na hamburgueria. Vítor diz-lhe que tem de se concentrar no futuro ao que Rebeca assente.

