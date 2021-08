*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda diz que a Guarda não lhe dá informações sobre Sandra, Bruno diz que para a Guarda ela não é mãe dela. Linda diz-lhe que está a ser cruel, mas Bruno diz que só está a dizer a verdade. Linda quebra e Bruno abraça-a.

Rúben fala com Jéssica sobre os bebés da sua família. Ela fica nervosa com a perspetiva de ter um bebé grande. Rúben diz que Jéssica fica em casa porque está grávida.

Adelaide tenta desmascarar Julieta, pergunta pelas obras na casa dela e que podiam ir lá com ela, Julieta diz que não os quer incomodar com isso. Adelaide irritada diz que vai investigar, Amadeu diz que tem de confiar nas pessoas.

Gabriel lê a carta de Leandro. Rita está irritada pela conversa daquela tarde e percebe que ele está a chorar. Ela lê a carta, Gabriel diz que não quer perder o amigo Leandro, Rita tenta ser positiva e abraça-o.

Cátia e Mélanie falam sobre Leandro, ela diz-lhe que nunca gostou de ninguém como gosta de Leandro. Cátia pergunta o que ela está ali a fazer então e Mélanie diz que precisa da família.

Gabriel conta a Mélanie que Leandro vai ser operado e que lhe mentiu porque não queria colocar mais um fardo em cima dela, ela fica em choque. Mélanie pega nas suas coisas e sai do estúdio a correr, cruza-se com Gastão, diz-lhe que Leandro vai ser operado e não lhe disse nada, sai. Gastão fica apreensivo.

Sandra passou a noite em claro, já não tem forças para chorar. Levanta-se e continua a caminhar.

Leandro está pronto para a cirurgia. Mélanie entra, pede-lhe desculpas e diz que o ama, ele fica emocionado. Ela diz-lhe que vai correr tudo bem e que precisa dele.

Linda quer procurar Sandra, Romeu é carinhoso com Linda. Julieta fica chocada ao saber que Sandra não é filha de Vanessa.

Lurdes conta que Linda saiu para procurar Sandra, Bruno liga-lhe. Ele diz que Linda foi com Romeu à procura dela. Lurdes diz-lhe que são os pais e disfarça o incómodo. Bruno sente-se inseguro.

Gabriel termina chamada com Mélanie, Rita escuta a conversa e pergunta por Leandro. Gabriel diz que ainda não se sabe nada, mas que podem ter de tirar um pulmão. Ficam nervosos.

Ângela está irritada porque Romeu saiu com Linda, Gastão tenta a chamá-la à razão. Ele diz-lhe que o mundo não pode parar porque a Sandra está desaparecida. Ângela quebra. Linda e Romeu falam sobre como seria, se tudo tivesse sido diferente, se Sandra tivesse sido criada por eles. Linda quebra e Romeu mostra-se carinhoso com ela.

Julieta está preocupada com Sandra, faz live no clube de fãs a pedir ajuda para a encontrar. Rebeca diz-lhe que a terra está a ficar pequena demais para as duas. Julieta responde-lhe à letra e sai.

Serafim diz a Rute que quando está com ela esquece-se de tudo, Rogério chega desanimado, falam sobre Sandra. Serafim diz para arranjar alguém que não o deite abaixo, Rogério percebe e olha-os estupefacto. Rute disfarça.

Vítor e Tó Quim abraçam Jéssica e dão-lhe os parabéns, concordam com Rúben e não a deixam sair. Jéssica fica irritada.

Cajó entrega cheque a Emília. Emília quer saber que tipo de relação tem, diz que às vezes ele parece mais interessado nos quadros do que nela. Cajó diz que isso é mentira e dá-lhe a volta.

Rita crítica a música que Gabriel escreve, ele usa uma posição autoritária, diz-lhe que não precisa da ajuda dela e ali não é o melhor sítio para ela escrever o livro dela, mas sim letras de músicas. Rita fica amuada.

Linda liga a Bruno a pedir para ir ter com Mel ao hospital. Não se sente confortável com o facto de Mel estar sozinha. Romeu pergunta indignado como ela pôde voltar para Bruno, Linda diz-lhe que ele não a pode criticar tendo em conta o que fez no passado. Romeu assente e Linda sente vontade de lhe dizer a verdade, mas acaba por não dizer.

Sandra caminha, sem forças e acaba por ter de apoiar-se numa árvore. Tenta gritar, está desesperada, mas tem uma tontura e acaba por desmaiar.

