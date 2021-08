*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cátia tenta animar Mélanie, mas ela não quer falar sobre Leandro, falam sobre Serafim. Mélanie diz à tia que gosta muito dela, Cátia quer que ela se anime.

Rúben desabafa com Emília, ela conta-lhe que Jéssica está grávida. Rúben não acredita e diz que Jéssica nunca ia esconder isso, levanta-se e sai irritado.

Rogério fala com Lucas sobre o plano relativamente a Sandra para fazerem as pazes. Lucas diz-lhe para também comprar uma roupa nova e dá-lhe força.

Rebeca Sofia continua desanimada. Vítor conta-lhe que comprou um terreno para ela ter a sua própria hamburgueria. Rebeca Sofia fica emocionada com a atitude do marido.

Rogério passa junto à entrada de uma loja e olha para a montra. Aproxima-se, vê os artigos expostos, sorri e entra na loja. Rogério pede ajuda para escolher algumas peças de roupa e experimenta vários conjuntos. Acaba por experimentar um conjunto casual chic, sorri agradado. Rogério sai da loja, vestindo um conjunto de roupa novo e sorri confiante.

Rebeca Sofia chateia Ângela com questões do concerto, manda Márcio e Shakira ensaiar. Cajó entra e Rebeca pergunta sobre a banda, ele diz que não existe. Rebeca diz que não há desculpa na próxima vez.

Ângela e Romeu dão entrevista, Rebeca continua a chatear toda gente. Márcio e Shakira sobem ao palco e Rebeca puxa pelo público. Luís fica comovido. Linda fala com Sandra, ela entra em palco e começa a cantar.

Leandro está a ver a transmissão online do concerto de Sandra e comove-se com a dedicatória de Sandra. Olha os pósteres que tem na parede, nostálgico. Sandra continua a cantar, estão todos orgulhosos dela. O som começa a falhar e ela entra em pânico. O público começa a gozar, Sandra não aguenta e sai dali a correr. Ficam preocupados com ela e vão procurá-la.

Sandra vem a correr e a chorar desesperada. Entra no seu carro, arranca e acelera dali para fora. Rogério chega a correr, pega no seu telemóvel e tenta ligar-lhe.

Romeu atende telemóvel de Sandra, fala com Rogério. Linda enerva-se com Gastão e Romeu, que lhe dizem que foi ideia de Sandra cantar em playback. Linda diz que isso vai destruí-la.

Ângela entra em casa, nervosa, sobe as escadas quase em passo de corrida. Ângela entra no quarto à procura de Sandra, está em pânico. Liga a Romeu e fica ainda mais em pânico.

Sandra não aparece e Linda está cada vez mais nervosa. Rogério culpa-se, pois, pensa que podia ter evitado o desaparecimento de Sandra. Linda tenta tranquilizá-lo e avisa que a culpa não é dele.

Ângela diz que não consegue ficar parada em casa sem saber de Sandra, Romeu diz que vai com ela procurá-la. Gastão sente-se culpado pelo que está a acontecer com Sandra.

Rebeca está chateada porque só falam de Sandra nas notícias. Luís conta a Julieta o que se passou com Sandra, ela fica interessada e diz que precisa de sair. Rebeca e Luís entreolham-se, sem perceber.

Julieta mente, diz a Romeu que viu Sandra no dia anterior e que foi atrás dela, mas que a perdeu de vista. Ela diz-lhe que vai com ele de carro, porque consegue dar as indicações.

O carro de Sandra, está na berma da estrada. A porta está aberta e o motor a trabalhar, mas sem ninguém lá dentro.

