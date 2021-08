*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cajó está a alinhar o concerto de Sandra. Romeu entra à procura de Gastão e Cajó diz-lhe que ele foi embora. Romeu fica tenso. Gastão diz a Ângela que não conseguiu partir porque quer uma vida ao lado dela, pede-a em casamento. Ângela aceita emocionada. Abraçam-se, Gastão está com uma expressão fria e calculista.

Lucas faz piadas sobre Vasco, Lurdes não gosta. Cátia pede para pegar nele mas nota que Bruno fica atrapalhado. Ela diz que pega no Vasco mais tarde. Falam sobre a sua doença. Cátia pergunta por Serafim e Lurdes repara que ela fica triste.

Leandro explode, quer saber o que se passa. Mélanie não aguenta a culpa que sente e diz que o melhor é sair dali uns dias, Leandro é bruto e Mélanie sai, arrasada.

Lurdes fala sobre Cátia, Serafim, triste, tenta ser forte dizendo que não irá mais atrás de Cátia. Bruno está a comer, Linda entra e ele tenta saber onde ela andou

Linda diz que o dinheiro da venda das músicas do pai será para investir em Cátia. Esta pergunta a Linda se a desculpa pelo que fez no passado. Linda diz que já esqueceu tudo, Cátia olha-a, intrigada.

Amadeu e Luís cuidam de Adelaide, Dora entra e Luís diz-lhe que fica no lugar de Adelaide no quartel. Adelaide diz que quer relatórios todos os dias e para ter cuidado com Tó Quim. Dora fica irritada. Dora não quer trabalhar para o quartel.

Emília entra e mostra a Cajó a tela com a réplica que pintou. Este diz-lhe que o comprador não vai notar as diferenças, Emília ri nervosa. Cajó puxa-a para dançar, ela sorri e deixa-se levar pela música.

Rúben dá cerveja a Jéssica, ela não bebe a sua e disfarça o enjoo que sente. Rúben quer saber se ela perdeu interesse por ele, Jéssica diz que não, só quer ver o jogo. Ele sente-se carente.

Rute diz a Dora que lhe vai fazer bem ir trabalhar para o quartel e Dora fica irritada. Luís pergunta se Adelaide pode ir ali para casa, Rute ri às gargalhadas e diz-lhe que não.

Bruno quer saber porque Mélanie e Leandro se chatearam. Bruno diz-lhe que vão dar a volta a tudo. Mélanie chora.

Gastão e Romeu falam sobre Ângela. Gastão sai da hamburgueria e Julieta aparece. Romeu sorri, nervoso.

Gabriel e Rita falam com Leandro sobre Mélanie e a sua doença. Leandro diz que só ele é que sabe o que está a passar. Leandro fica exausto.

Ângela só quer contar aos mais próximos que estão noivos mas Gastão diz-lhe para parar de falar da idade dela. Ângela sorri apaixonada com as palavras dele.

Sandra diz a Romeu que Vanessa ajudava-a a escolher a roupa para as atuações ao vivo. Romeu ajuda-a a escolher, Sandra diz-lhe que desiste de Rogério, caso ele não lhe diga algo antes do concerto. Romeu dá-lhe apoio.

Rute fala sobre Sandra com Rogério, diz-lhe para não desistir dela e que não criou um filho para ser parvo. Rogério fica a pensar nas palavras da mãe.

Leandro avisa Gabriel que irá ser operado amanhã, tenta ser positivo. Gabriel fica nervoso e falam sobre Sandra fazer playback no concerto.

Gabriel dá a Sandra umas frases para falar ao público caso queira. Romeu chega e puxa-a para um canto, diz-lhe que irá correr tudo bem.

